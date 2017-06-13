«Я не збираюся покидати керівництво УАПЦ», - Предстоятель Макарій (Малетич)

Предстоятель УАПЦ Макарій (Малетич) не має намірів йти у відставку та покидати керівництво Церквою, як про це повідомила низка ЗМІ. Причиною поширення неперевіреної інформації першоєрарх назвав неоперативну роботу церковної прес-служби. Про це він заявив у коментарі РІСУ.

«Я не збираюся покидати Церкву. Це неправда. У мене нормальні стосунки із єпископатом і священиками і, думаю, ніщо їх не зіпсує. Чутки неправдиві поширює перша помічниця Митрополита Мефодія. У мене прес-служби як такої немає, щоби їх спростувати», - зазначив він.

Предстоятель УАПЦ повідомив, що 15 червня він не брав участі у зборах Тернопільського духовенства УАПЦ. Однак йому відомо все про перебіг подій і з рішенням священства погоджується.

«Я мав інші справи і тому мене не було у Тернополі. Владика Андрій проводив збори, були владики Герман та Кирил», - сказав першоєрарх, не уточнюючи причини своєї відсутності.

Як відомо, низка ЗМІ 15 червня поширили інформацію, що Предстоятель УАПЦ написав листа до учасників зборів у Тернополі, де повідомив про свою відставку, якщо духовенство Тернопільської єпархії УАПЦ не визнає рішення Архиєрейського собору та Патріаршої Ради від 8 червня 2017 року.

Митрополит Макарій підтвердив існування такого листа, проте не захотів розкривати його змісту. Це, мовляв, їхня внутрішня справа. Згодом, щоправда, натякнув, що його пропозиції збори виконали.

«Був лист такий. Священнослужителі погодилися на ці умови, вони вибрали вікарного і майбутнього архиєрея. Справа вирішилася», - заявив Предстоятель УАПЦ.