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Скандальновідомого архиєпископа УАПЦ призначено настоятелем храму у Кам'янець-Подільську
9 червня 2017, 11:24 | УАПЦ | 1 | | Код для блогу | |
У Києві 8 червня у Патріархії Української Автокефальної Православної Церкви відбулось чергове засідання Архиєрейського Собору та Патріаршої Ради.
Про це повідомляє прес-служба Патріархії УАПЦ.
Учасники Собору вирішили залишити Предстоятеля УАПЦ Макарія (Малетича) керуючим Хмельницькою єпархією, а архиєпископа Мстислава (Гука) призначити настоятелем Богоявленського храму м. Кам'янець-Подільський.
Нагадаємо, що архиєпископ Мстислав восени 2016 році «прославився» у нічному клубі Тернополя Відеокамера зафіксувала, як він бере участь у бійці та запальних танцях з дівчатами. За ці діяння Архиєрейський Собор відправив владику-танцюриста на покаяння у монастир. Коли ж виявилося, що архиєпископ перебуває у своїй квартирі у Тернополі, а не в обителі, виник черговий скандал.
6 грудня 2016 року архиєпископа Мстислава вивели з числа архиєреїв УАПЦ. Та вже у 2017-му його вирішили призначити керуючим Хмельницькою єпархією УАПЦ. Однак Хмельницьке духовенство не прийняло його.
Владика Мстислав, до слова, вже служив на Пасху у Кам’янці-Подільському. Також мав служіння на Дніпропетровщині.
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- 9 червня 2017, 15:11| Коментувати коментар
Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.
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