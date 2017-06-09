Скандальновідомого архиєпископа УАПЦ призначено настоятелем храму у Кам'янець-Подільську

У Києві 8 червня у Патріархії Української Автокефальної Православної Церкви відбулось чергове засідання Архиєрейського Собору та Патріаршої Ради.

Про це повідомляє прес-служба Патріархії УАПЦ.

Учасники Собору вирішили залишити Предстоятеля УАПЦ Макарія (Малетича) керуючим Хмельницькою єпархією, а архиєпископа Мстислава (Гука) призначити настоятелем Богоявленського храму м. Кам'янець-Подільський.

Нагадаємо, що архиєпископ Мстислав восени 2016 році «прославився» у нічному клубі Тернополя Відеокамера зафіксувала, як він бере участь у бійці та запальних танцях з дівчатами. За ці діяння Архиєрейський Собор відправив владику-танцюриста на покаяння у монастир. Коли ж виявилося, що архиєпископ перебуває у своїй квартирі у Тернополі, а не в обителі, виник черговий скандал.

6 грудня 2016 року архиєпископа Мстислава вивели з числа архиєреїв УАПЦ. Та вже у 2017-му його вирішили призначити керуючим Хмельницькою єпархією УАПЦ. Однак Хмельницьке духовенство не прийняло його.

Владика Мстислав, до слова, вже служив на Пасху у Кам’янці-Подільському. Також мав служіння на Дніпропетровщині.