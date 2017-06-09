Скандальновідомого архиєпископа УАПЦ призначено настоятелем храму у Кам'янець-Подільську

9 червня 2017, 11:24 | УАПЦ | 1 |   | Код для блогу |  | 

У Києві 8 червня у Патріархії Української Автокефальної Православної Церкви відбулось чергове засідання Архиєрейського Собору та Патріаршої Ради.

Про це повідомляє прес-служба Патріархії УАПЦ.

Учасники Собору вирішили залишити Предстоятеля УАПЦ Макарія (Малетича) керуючим Хмельницькою єпархією, а архиєпископа Мстислава (Гука) призначити настоятелем Богоявленського храму м. Кам'янець-Подільський.

Нагадаємо, що архиєпископ Мстислав восени 2016 році «прославився» у нічному клубі Тернополя Відеокамера зафіксувала, як він бере участь у бійці та запальних танцях з дівчатами. За ці діяння Архиєрейський Собор відправив владику-танцюриста на покаяння у монастир. Коли ж виявилося, що архиєпископ перебуває у своїй квартирі у Тернополі, а не в обителі, виник черговий скандал.

6 грудня 2016 року архиєпископа Мстислава вивели з числа архиєреїв УАПЦ. Та вже у 2017-му його вирішили призначити керуючим Хмельницькою єпархією УАПЦ. Однак Хмельницьке духовенство не прийняло його.

Владика Мстислав, до слова, вже служив на Пасху у Кам’янці-Подільському. Також мав служіння на Дніпропетровщині.

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теги до статті:Архиєрейський Собор УАПЦ,Макарій (Малетич),Мстислав (Гук),УАПЦ на Хмельниччині
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Останні коментарі

  • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 15:11

    Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.

  • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:46

    Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі

  • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:40

    Таких наклепів вже було більше сотні, та ні один не підтвердився. А що до спекулювання проти УПЦ - Це норма, ввів сам порошенко. Головне щоб усі вірили в те, шо нам говорять журнілізди з брехливими

  • Оленка | 9 червня 2017, 00:09

    Цiлих три патрiоти! А весь iнший Житомир - хто? Московськi сепаратисти?

  • Ігор Мицько | 8 червня 2017, 17:56

    " Чиї б бички не скакали - а телятка будуть наші".

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