Тернопільського єпископа УАПЦ обиратимуть священики

У Патріархії УАПЦ в Києві 8 червня відбулось чергове засідання Архиєрейського Собору УАПЦ та Патріаршої Ради. Учасники засідання, зокрема, обговорили питання щодо призначення керуючого Тернопільською єпархією УАПЦ.

Згідно з протоколом засідання, із кандидатурою на керуючого Тернопільською єпархією визначатимуться на єпархіальних зборах священослужителів, які відбудуться в Тернополі. Зокрема, як інформує офіційний сайт УАПЦ, священики на зборах зможуть обирати кандидата із двох осіб, запропонованих Архиєрейським Собором, або ж запропонувати кандидатуру із духовенства Тернопільської єпархії.

Нагадаємо, що Тернопільською єпархією УАПЦ після відсторонення архиєпископа Мстислава (Гука) через його неналежну поведінку спершу керував Івано-Франківський митрополит Андрій (Абрамчук), згодом єпархію очолив єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор (Бедь).

Як інформувала РІСУ, 4 травня 2017 року Архиєрейський собор УАПЦ звільнив єпископа Віктора (Бедя) від керівництва Тернопільською єпархією. Предстоятель УАПЦ так пояснив це рішення: «Владика Віктор (Бедь) вмішувався у справи усієї Церкви, за що покараний. Але якщо він покається: напише прохання, що більше того не буде робити... Тоді, вочевидь, покарання з владики знімуть, але до Тернополя його уже не повернуть».