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Тернопільського єпископа УАПЦ обиратимуть священики
9 червня 2017, 11:10 | УАПЦ | 0 | | Код для блогу | |
У Патріархії УАПЦ в Києві 8 червня відбулось чергове засідання Архиєрейського Собору УАПЦ та Патріаршої Ради. Учасники засідання, зокрема, обговорили питання щодо призначення керуючого Тернопільською єпархією УАПЦ.
Згідно з протоколом засідання, із кандидатурою на керуючого Тернопільською єпархією визначатимуться на єпархіальних зборах священослужителів, які відбудуться в Тернополі. Зокрема, як інформує офіційний сайт УАПЦ, священики на зборах зможуть обирати кандидата із двох осіб, запропонованих Архиєрейським Собором, або ж запропонувати кандидатуру із духовенства Тернопільської єпархії.
Нагадаємо, що Тернопільською єпархією УАПЦ після відсторонення архиєпископа Мстислава (Гука) через його неналежну поведінку спершу керував Івано-Франківський митрополит Андрій (Абрамчук), згодом єпархію очолив єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор (Бедь).
Як інформувала РІСУ, 4 травня 2017 року Архиєрейський собор УАПЦ звільнив єпископа Віктора (Бедя) від керівництва Тернопільською єпархією. Предстоятель УАПЦ так пояснив це рішення: «Владика Віктор (Бедь) вмішувався у справи усієї Церкви, за що покараний. Але якщо він покається: напише прохання, що більше того не буде робити... Тоді, вочевидь, покарання з владики знімуть, але до Тернополя його уже не повернуть».
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