Тернопільського єпископа УАПЦ обиратимуть священики

9 червня 2017, 11:10 | УАПЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

Церква Різдва ХристовогоУ Патріархії УАПЦ в Києві 8 червня відбулось чергове засідання Архиєрейського Собору УАПЦ та Патріаршої Ради. Учасники засідання, зокрема, обговорили питання щодо призначення керуючого Тернопільською єпархією УАПЦ.

Згідно з протоколом засідання, із кандидатурою на керуючого Тернопільською єпархією визначатимуться на єпархіальних зборах священослужителів, які відбудуться в Тернополі. Зокрема, як інформує офіційний сайт УАПЦ, священики на зборах зможуть обирати кандидата із двох осіб, запропонованих Архиєрейським Собором, або ж запропонувати кандидатуру із духовенства Тернопільської єпархії.

Нагадаємо, що Тернопільською єпархією УАПЦ після відсторонення архиєпископа Мстислава (Гука) через його неналежну поведінку спершу керував Івано-Франківський митрополит Андрій (Абрамчук), згодом єпархію очолив єпископ Мукачівський і Карпатський Віктор (Бедь).

Як інформувала РІСУ, 4 травня 2017 року Архиєрейський собор УАПЦ звільнив єпископа Віктора (Бедя) від керівництва Тернопільською єпархією. Предстоятель УАПЦ так пояснив це рішення: «Владика Віктор (Бедь) вмішувався у справи усієї Церкви, за що покараний. Але якщо він покається: напише прохання, що більше того не буде робити... Тоді, вочевидь, покарання з владики знімуть, але до Тернополя його уже не повернуть».

Система Orphus
теги до статті:Андрій (Абрамчук),Архиєрейський Собор УАПЦ,Віктор (Бедь),Макарій (Малетич),Мстислав (Гук),УАПЦ
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Ігор Мицько | 9 червня 2017, 15:11

      Дєвочкі із тамтешніших барів, дєржитєсь.

    • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:46

      Мені це нагадує часи коли бабка казала про комуняк і руйнування Церков. Тільки тоді ще й людей відправляли до сибіру, а зараз хіба не будуть?? Тепер більш зрозуміло кому треба ті закони про які усі

    • netoy_gaidamak | 9 червня 2017, 12:40

      Таких наклепів вже було більше сотні, та ні один не підтвердився. А що до спекулювання проти УПЦ - Це норма, ввів сам порошенко. Головне щоб усі вірили в те, шо нам говорять журнілізди з брехливими

    • Оленка | 9 червня 2017, 00:09

      Цiлих три патрiоти! А весь iнший Житомир - хто? Московськi сепаратисти?

    • Ігор Мицько | 8 червня 2017, 17:56

      " Чиї б бички не скакали - а телятка будуть наші".

    Популярні статті місяця