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Донбас має єпископа Української Автокефальної Православної Церкви
15 травня 2017, 13:08 | УАПЦ | 0 | | Код для блогу | |
Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель УАПЦ Макарій 14 травня очолив св. Літургію у храмі св. вмч. Юрія Переможця у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області.
Першоєрарху УАПЦ співслужили архиєпископ Афанасій, керуючий Харківсько-Полтавською та Черкасько-Кіровоградською єпархіями та єпископ Борис, керуючий Таврійською єпархією, а також численне духовенства Дніпропетровщини, Херсонщини, Івано-Франківщини та м. Києва.
У часі св. Літургії звершено хіротонію архимандрита Савви (Фризюка) на єпископа Донецького та Слов'янського.
Митрополит Макарій побажав владиці Саві із плідної праці на Донбасі, який розриває війна, де щоденно біль втрати несеться по усій Україні. Саме в цей час людям найбільше потрібне розуміння та духовна підтримка. Про це інформує офіційний сайт УАПЦ.
Довідка:
Єпископ Савва (Фризюк) народився 18 жовтня 1979 р. у с. Яблунька Богородчанського району Івано-Франківської області.
У 2000 році закінчив Івано-Франківську духовну семінарію, у 2006 р. Львівську Богословську академію УПЦ КП.
Чернечий постриг прийняв 19 лютого 1997 р., ієрейські свячення - 8 лютого 1998 р.
Ніс пастирське служіння на парафіях Донецької, Сумської та Івано-Франківської областей.
У червня 2004 р. прийнятий у клір Української Автокефальної Православної Церкви.
Саме з цього часу надає духовну опіку громаді УАПЦ м. Слов'янська Донецької області, а згодом і в інших містах і селах Донбасу.
Згідно з рішенням Архиєрейського Собору та Патріяршої ради від 4 травня 2017 р., архимандрит Савва номінований на єпископа Донецького та Слов'янського.
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