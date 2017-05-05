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В УАПЦ утворено нові єпархії та засновано жіночий монастир
7 травня 2017, 11:07 | УАПЦ | 0 | | Код для блогу | |
4 травня у приміщенні Патріархії УАПЦ в м. Києві пройшов Архієрейський собор та засідання Патріаршої Ради УАПЦ.
Участь у Соборі прийняли усі єпископи УАПЦ.
На соборі заслухали звіти правлячих Архієреїв про їхню роботу та розглянули проекти соціальних заходів, які будуть проведені у 2017 році духовенством Церкви.
Також було розглянуто внутрішній адміністративний поділ у структурі УАПЦ. Єпископатом вирішено утворити дві єпархії, зокрема:
- Одесько-Чорноморську єпархію УАПЦ з осідком у м. Одесі;
- Донецько–Слов’янську єпархію з осідком у м. Слов'янськ.
Керуючим Одесько-Чорноморською єпархію УАПЦ призначили єпископа Тихона, з титулом «єпископ Одеський і Чорноморський».
Керуючим Донецько–Слов’янською єпархію призначили архімандрита Саву (Фризюка), настоятеля Свято-Андріївського храму УАПЦ в м. Слов'янськ.
Згідно з проханням архиєпископа Харківського і Полтавського, керуючого Харківсько–Полтавською єпархією УАПЦ Афанасія Архиєрейський Собор благословив відкриття Свято–Богоявленського Харківецького жіночого монастиря Харківсько – Полтавської єпархії, за адресою: с. Харківці, Пирятинський район, Полтавська область.
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