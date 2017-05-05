В УАПЦ утворено нові єпархії та засновано жіночий монастир

7 травня 2017, 11:07 | УАПЦ | 0 |   | Код для блогу |  | 

4 травня у приміщенні Патріархії УАПЦ в м. Києві пройшов Архієрейський собор та засідання Патріаршої Ради УАПЦ.

Участь у Соборі прийняли усі єпископи УАПЦ.

На соборі заслухали звіти правлячих Архієреїв про їхню роботу та розглянули проекти соціальних заходів, які будуть проведені у 2017 році духовенством Церкви.

Також було розглянуто внутрішній адміністративний поділ у структурі УАПЦ. Єпископатом вирішено утворити дві єпархії, зокрема:

- Одесько-Чорноморську єпархію УАПЦ з осідком у м. Одесі;

- Донецько–Слов’янську єпархію з осідком у м. Слов'янськ.

Керуючим Одесько-Чорноморською єпархію УАПЦ призначили єпископа Тихона, з титулом «єпископ Одеський і Чорноморський».

Керуючим Донецько–Слов’янською єпархію призначили архімандрита Саву (Фризюка), настоятеля Свято-Андріївського храму УАПЦ в м. Слов'янськ.

Згідно з проханням архиєпископа Харківського і Полтавського, керуючого Харківсько–Полтавською єпархією УАПЦ Афанасія Архиєрейський Собор благословив відкриття Свято–Богоявленського Харківецького жіночого монастиря Харківсько – Полтавської єпархії, за адресою: с. Харківці, Пирятинський район, Полтавська область.

 

Система Orphus
теги до статті:УАПЦ
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • Данислав Донец | 30 квітня 2017, 09:22

    Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього

  • Ігор Мицько | 25 квітня 2017, 20:45

    "Сім верст до небес- та все лісом".

  • keleynik | 21 квітня 2017, 17:05

    Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.

  • enzian | 21 квітня 2017, 16:45

    А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?

  • Vadim Petrov | 21 квітня 2017, 12:06

    100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,

Популярні статті місяця