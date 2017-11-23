Болгарська Православна Церква готова визнати Македонську Православну Церкву

Про готовність Болгарської Православної Церкви визнати незалежність Македонської Православної Церкви стало відомо у понеділок, 27 листопада, повідомляє DW.COM з посиланням на Reuters. На думку експертів, церковному зближенню сприяло покращення відносин між двома балканськими державами. Однак інші православні церкви, зокрема у Сербії та Греції, де релігійна ідентичність часто пов'язана з політичними поглядами, навряд чи підтримають ці зміни.

Македонська Православна Церква була заснована ще 1958 року, за часів перебування Македонії в складі колишньої Югославії. Проте інші Православні Церкви ніколи не визнавалася її через давні суперечки про її незалежність від Сербської Православної Церкви, якій вона раніше була підпорядкована. Синод Сербської Церкви ще 1967 року оголосив Македонську розкольницькою.

Цього місяця Македонська Православна Церква направила офіційне прохання до Болгарської Православної Церкви стати її символічною "материнською" Церквою. У свою чергу, Болгарська Церква відповіла, що "визнає свій священний обов'язок зробити всі необхідні кроки до встановлення канонічного статусу Македонської Церкви". "Ми маємо прийняти простягнуту руку Македонії", - заявив Патріарх Болгарської Православної Церкви Неофіт. "Це найменше, що ми можемо зробити, адже вони наші брати", - додав він.

За визнання Македонської Православної Церкви виступив і міністр оборони Болгарії Красимір Каракачанов. Зближення двох держав пов'язують із підписанням прем'єр-міністрами Болгарії та Македонії договору про дружбу, у якому передбачається припинення дипломатичних спорів та посилення європейської інтеграції Македонії.