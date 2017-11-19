Македонська Православна Церква готова визнати Болгарський Патріархат своєю Церквою-Матір'ю

Македонська Православна церква, яка не визнана іншими Православними Церквами, готова визнати Болгарський Патріархат своєю Церквою-Матір'ю. Про це йдеться в листі Синоду МПЦ до єрархів Болгарської Церкви.

Текст документа переклав і опублікував у себе на сторінці в ЖЖ Ілля Бей.

«Священному Архиєрейському Синоду Болгарської Православної Церкви

Ваша Святосте,

Ваші Високопреосвященства, члени Священного Архієрейського Синоду

Священний Архиєрейський Синод (САС) Македонської Православної Церкви - Охридське Архиєпископство (МПЦ-ОА) на своєму черговому засіданні, що відбулося 9 листопада 2017 року у приміщенні Македонської архиєпископії у Скоп'є, присвятило серйозну увагу статусу МПЦ-ОА та євхаристійній єдності з Помісними Православними Церквами. У зв'язку з цим Синод одноголосно ухвалив прийняти певні пропозиції і питання до сестринської Болгарської Православної Церкви. А саме:

Нехай Болгарська Православна Церква - Болгарський Патріархат, беручи до уваги єдність Православної Церкви і реальні духовні і душпастирські потреби, відновить євхаристійну єдність з відновленим Охридським Архиєпископства в особі Македонської Православної Церкви.

Македонська Православна Церква - Охридське Архиєпископство визнає Болгарську Православну Церкву - Болгарський Патріархат Церквою-Матір'ю, яка першою прийняла і визнала її автокефалію, повідомила про неї і піклується її потребами, належить їй і захищає її інтереси перед Вселенським Патріархатом та іншими Помісними Церквами.

Шляхом підписання цієї угоди Предстоятелями обох Церков відновлюється євхаристійна єдність і між усіма їхніми єпископами, що повинно послужити незаперечному відновленню євхаристійної єдності і з єпископами інших Помісних Православних Церков.

Про визнання та поновлення євхаристійної єдності Болгарський Патріарх сповіщає Вселенського Патріарха, а також предстоятелів інших помісних Православних Церков.

Висловлюємо надію в Господі, що наші справжні пропозиції і питання будуть розглянуті Священним Архиєрейським Синодом Болгарської Православної Церкви, на радість святого Климента Охридського і на благо всієї сукупності церковної повноти.

Голова Священного Архиєрейського Синоду Македонської Православної Церкви,

Архиєпископ Охридский і Македонський».