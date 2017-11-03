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Грузинський Патріарх 4 листопада відвідає Москву, якщо дозволить здоров'я
4 листопада 2017, 12:03 | Православний світ | 0 | | Код для блогу | |
Католикос-Патріарх Грузинський Ілія II прийняв запрошення Патріарха Московського і всієї Русі Кирила відвідати Москву 4 грудня з нагоди святкування 100-річчя відновлення патріаршества в Руській Православній Церкві. Він зазначив, що готовий здійснити візит, якщо до того часу дозволить здоров'я, повідомляє РИА Новости.
Запрошення Патріарха Іллі II передав у Тбілісі голова Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату митрополит Волоколамський Іларіон (Алфєєв). Запросивши Католикоса-Патріарха на урочистості до Москви, митрополит Іларіон зазначив, що в РПЦ сподіваються побачити предстоятеля ГПЦ та членів грузинської делегації на ювілейному заході.
"Ми запросили голів різних Православних Церков, від більшості з них отримали згоду", — сказав митрополит. "Я прийняв ваше запрошення. Якщо здоров'я дозволить, обов'язково візьму участь у заході", — сказав 84-річний Патріарх. У бесіді були також порушені теми, що стосуються розвитку взаємодії двох Помісних Православних Церков.
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