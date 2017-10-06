У Грузії Священний Синод розглянув сорокарічне правління Патріарха Ілії II

Священний Синод Грузинської Православної Церкви розглянув діяльність Католікоса-Патріарха Всієї Грузії Ілії Другого за сорок років його правління, інформує УНІАН-релігії.

Як повідомляється на офіційному сайті Патріархії Грузинської Православної Церкви, на засіданні Ілія Другий відзначив, що «необхідно було зібратися і обговорити сорокарічне патріаршество».

«Ми повинні пам'ятати, що це були найважчі роки і вони почалися ще в період комуністичного режиму, вам всім відомо, що тоді були жорсткі умови і суворий час, незважаючи на це, багато що було зроблено», - зазначив Патріарх Грузії.

Патріарх Ілля закликав усіх священнослужителів описати діяльність єпархій за останні сорок років, на підставі чого буде видана книга.