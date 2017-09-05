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В УПЦ (МП) розвернули інформаційну кампанію проти автокефалії Української Церкви
6 вересня 2017, 11:36 | Православний світ | 0 | | Код для блогу | |
Нещодавно сайт УПЦ (МП) започаткував проект «Слово українцям», в якому надаватиметься слово духовенству автокефальних Православних Церков світу, яке так чи інакше виступає проти української автокефалії та підтримує УПЦ у складі Московського Патріархату, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайтУПЦ.
В першому слові архиєрей Елладської Православної Церкви митрополит Миколай (Хаджиніколау) висловив думку, що «Українській Православній Церкві, як і іншим церквам не потрібна автокефалія». При цьому сайт УПЦ (МП), продовжуючи його думку, додав: «Навпаки, Церкві необхідна єдність». Очевидно, що автокефалія розглядається ними як відхід від єдності.
Владика Миколай звернув увагу на властивості автокефалії, викладені в Символі віри: єдність, святість, соборність і апостольство. «Так, в цілому, автокефалія важлива в тому випадку, – продовжив думку архієрей, – якщо вона полегшить душпастирську опіку і допоможе людям досягати святості, якщо без автокефалії неможливе повноцінне церковне життя».
«Я б ніколи не прагнув здобути автокефалію, якби це загрожувало розірвати єдність Церкви і порушити її зв’язок зі Вселенською Православною Церквою», – підкреслив ієрарх.
Він також зазначив, що автокефалію не захоплюють силою, а отримують по милості Божій. Вона повинна надаватися лише в міру необхідності, «якщо це допоможе вільному функціонуванню Церкви і виконанню пастирями своєї місії».
«Отже, якщо автокефалія призведе до розриву тіла Церкви, в такому випадку, Україні не потрібна автокефалія», – зазначив митрополит. При цьому він не став вдаватися у подробиці, як і чому Константинопольська Церква розділилася на дві автокефальні – Елладську і власне Константинопольську.
Нагадаємо, що за регулярними соціологічними даними, українці все більше схиляються до створення помісної автокефальної Церкви.
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