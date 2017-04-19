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Патріарх Єрусалима і всієї Палестини Феофіл III побажав українцям ніколи не втрачати надію
19 квітня 2017, 09:32 | Православний світ | 0 | | Код для блогу | |
Патріарх Єрусалима і всієї Палестини Феофіл III побажав українцям ніколи не втрачати надію і вважає, що всі існуючі проблеми можна вирішити за допомогою діалогу. Про це він сказав, приймаючи в подарунок від українських паломників соборну ікону із зображенням 100 чудотворних ікон Богородиці, яка була подарована з проханням молитов за Україну, повідомляє Центр інформації УПЦ.
Також Патріарх Феофіл III навів приклад можливості побудови діалогу навіть, здавалося б, у безнадійних ситуаціях.
«Я бачив скільки людей приїхали до Єрусалиму. Молитва - це один із кроків до миру. А ще – діалог і розуміння. Ми стежимо за тим, що відбувається в Україні і твердо віримо, що проблеми рано чи пізно будуть вирішені. Ми постійно закликаємо всіх до примирення. Примирення – це перший крок, після якого можна почати діалог. А за допомогою діалогу все можливо», – зазначив Блаженніший Патріарх Святого Града.
«Ми показали всьому світові, що і тут, в Єрусалимі, у нас була складна проблема щодо реставрації Кувуклії в храмі Гробу Господнього. Ніхто не вірив у те, що це будь коли стане можливим. Але з Божою допомогою і завдяки тому, що ми не втрачали надію, неможливе стало можливим», - сказав Єрусалимський Патріарх.
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