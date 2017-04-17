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Помер архиєпископ Польської Автокефальної Православної Церкви Єремія
18 квітня 2017, 09:39 | Православний світ | 0 | | Код для блогу | |
17 квітня 2017 року у лікарні Вроцлава після довгої боротьби з раком відійшов до Гопода єпископ Вроцлава і Щецина, відомий священик, вчений і екуменічний діяч архиєпископ Єремія (Анхимюк).
Архиєпископ Єремія народився 3 жовтня 1943 року. Він закінчив богослов'я Християнської богословської академії у Варшаві. Він також навчався в Московській духовній академії, навчався в Цюріху, Швейцарія, вивчав вплив сучасної філософії в православному богослов'ї і вивчав проблеми нових досліджень Нового Завіту.
22 лютого 1977 р став доктором богослов'я.
У 1996 році був обраний ректором Християнської Богословської Академії.
26 лютого 1983 р. прийняв довічні монаші обіти з іменем Єремія. 6 березня цього ж року отримав сан архимандрита. У 1983 році став єпископом Вроцлава та Щецина. Його урочиста інтронізація відбулася 20 - 21 вересня. У 1997 році отримав сан архиєпископа.
У роки 1996-2002 і 2008-2012 був ректором Християнської богословської академії у Варшаві
Архиєпископ Єремія був одним із провідних екуменістів Польщі. З 1982 року був членом міжконфесійної команди перекладачів Нового Завіту. У 2001 році був обраний президентом польської Екуменічної Ради.
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