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У Грузинській Православній Церкві відзначили 100-річчя відновлення автокефалії
28 березня 2017, 09:47 | Православний світ | 0 | | Код для блогу | |
У мцхетському храмі Светіцховелі 25 березня відбулася святкова Служба, присвячена 100-річчю відновлення автокефалії Грузинської Православної Церкви. Святкове богослужіння очолив Католикос-Патріарх Всієї Грузії Ілія II, повідомляє "Благовіст-Інфо" з посиланням на грузинські ЗМІ.
У 1811 році російський імператорський двір скасував автокефалію Грузинської церкви і патріарше правління, і грузинську церкву, на правах екзархату, підпорядкував Синоду Російської церкви. Після відновлення автокефалії в 1917 році першим Католикосом-Патріархом був обраний відомий діяч церкви Кіріон II.
У 1990 році Грузинську автокефальну церкву, існуючу з V століття, підтвердив Вселенський патріархат. "Є історичні дати, які перевершують своє значення, такою є день проголошення автокефалії Грузинської Церкви", – заявив Католікос-Патріарх всієї Грузії Ілія II.
«Грузинська Церква отримала автокефалію в V столітті. Велика заслуга у цьому належить царю Вахтангу Горгасалі. З благословення Єрусалимського патріарха був проголошений перший Католикос Грузії Петро. Чим би була Грузія, якби у нас не було автокефалії?! Дуже важко уявити, однак завдяки милості й волі Божій Грузія отримала автокефалію. Храми, які були побудовані, книги, які були написані, культура, яка була створена на християнському грунті, – все це результат автокефалії, і я вітаю вас з відновленням автокефалії. Вона була скасована і відновлена 100 років тому. Ми схиляємо голову перед Кіріоном, Леонідом, Калістратом, Антоном Гіоргадзе та іншими, завдяки великій праці яких була відновлена автокефалія», – сказав Патріарх Грузинський.
Патріарх відслужив панахиду за всіма предкам, які трудилися заради народу, країни та Церкви.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.