В РПЦ не хочуть обговорювати в публічному просторі умови діалогу з УПЦ Київського Патріархату

5 грудня 2017, 10:42 | Московський Патріархат | 0 |   | Код для блогу |  | 

В РПЦ не хочуть обговорювати в публічному просторі умови діалогу з УПЦ Київського Патріархату. Про це заявив на брифінгу 1 грудня  голова ВЗЦЗ митрополит Іларіон (Алфєєв).

Алфеєв.jpg

"Думаю, що зараз, якщо ми з обох боків створюємо комісії для діалогу (з того боку комісія не створена, але, напевно, це буде зроблено), його початок можливий в тому випадку, якщо ми не будемо ставити жодних попередніх умов. Ми маємо почути один одного в ході цього діалогу, спробувати звірити наші позиції і зрозуміти, ми зможемо рухатися далі чи не зможемо. Але зараз будь-яке обговорення в публічному просторі яких-небудь попередніх умов для діалогу може перешкодити його початку. Я про це, до речі, сказав і тим особам, які привезли сюди лист від колишнього митрополита Київського Філарета", - сказав митрополит Іларіон.

Водночас глава ВЗЦЗ РПЦ сказав про деякі "різноспрямовані тенденції", які, на його думку, існують в УПЦ КП.

"За моїм відчуттям, яке я виніс з недовгого спілкування з представниками цієї структури, в самому так званому Київському патріархаті існують різноспрямовані тенденції. Є особи, які стоять на дуже яскраво виражених автокефалистських позиціях; для них не існує іншої теми обговорення, крім як визнання автокефалії. А є особи, які налаштовані на конструктивний діалог", - сказав митрополит Іларіон. Про це інформує УНІАН-релігії.

Система Orphus
теги до статті:Іларіон (Алфеєв),Стосунки між УПЦ КП і РПЦ
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 5 грудня 2017, 17:41

      "А чому ж такі відсталі православні країни???" Й, до речі, ця РІЗНИЦЯ дуже наочно видна, зокрема, на прикладі тих європейських країн, котрі на почату 90-х рр. ХХ ст. "покинули"

    • В. Ясеневий | 5 грудня 2017, 16:30

      10 канонічних православних церков святкують Рождество Христово 25-го грудня.В тому числі Матірня Прав.Церква Греції ,Стамбульська Прав.Церква...Дуже православні греки приймають в своє лоно лютеран

    • Василий Жук | 5 грудня 2017, 12:07

      Молодці американці...

    • Василий Жук | 5 грудня 2017, 12:05

      Так, так, це очевидно... розкол їм просто вже сниться і все робиться, щоб його досягти...

    • velovs@ukr.net | 5 грудня 2017, 11:25

      Гадаю, тут мається на увазі, насамперед, єдність самої УПЦ КП. Тим паче, що ніяк не можна виключати й тієї обставини, що, "спровокувавши" керівництво КП на прямий діалог з РПЦ, у

    Популярні статті місяця