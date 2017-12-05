В РПЦ не хочуть обговорювати в публічному просторі умови діалогу з УПЦ Київського Патріархату. Про це заявив на брифінгу 1 грудня голова ВЗЦЗ митрополит Іларіон (Алфєєв).

"Думаю, що зараз, якщо ми з обох боків створюємо комісії для діалогу (з того боку комісія не створена, але, напевно, це буде зроблено), його початок можливий в тому випадку, якщо ми не будемо ставити жодних попередніх умов. Ми маємо почути один одного в ході цього діалогу, спробувати звірити наші позиції і зрозуміти, ми зможемо рухатися далі чи не зможемо. Але зараз будь-яке обговорення в публічному просторі яких-небудь попередніх умов для діалогу може перешкодити його початку. Я про це, до речі, сказав і тим особам, які привезли сюди лист від колишнього митрополита Київського Філарета", - сказав митрополит Іларіон.

Водночас глава ВЗЦЗ РПЦ сказав про деякі "різноспрямовані тенденції", які, на його думку, існують в УПЦ КП.

"За моїм відчуттям, яке я виніс з недовгого спілкування з представниками цієї структури, в самому так званому Київському патріархаті існують різноспрямовані тенденції. Є особи, які стоять на дуже яскраво виражених автокефалистських позиціях; для них не існує іншої теми обговорення, крім як визнання автокефалії. А є особи, які налаштовані на конструктивний діалог", - сказав митрополит Іларіон. Про це інформує УНІАН-релігії.