Архиєрейський собор РПЦ заборонив православним вінчатися з єретиками

2 грудня 2017, 10:12 | Московський Патріархат | 1 |   | Код для блогу |  | 

Православним християнам заборонено мати церковний шлюб із членами єретичних і розкольницьких угруповань та ворожих церков. Ця заборона затверджена у документі "Про канонічні аспекти церковного шлюбу", який ухвалили на Архієрейському соборі РПЦ, повідомляє видання Говорит Москва.

Це перший в сучасній практиці РПЦ документ, який дає перелік вказівок щодо укладання і припинення шлюбу.

У ньому також ідеться, що шлюб пари, яка повінчалася, можна розірвати в разі перелюбу одного з подружжя.

"Визнання церковного шлюбу, що втратив канонічну силу також можливо при наявності обставин, які впливають на шлюбний союз настільки ж руйнівним чином, як і перелюб, або які можуть бути уподібнені смерті одного з подружжя", – йдеться у тексті документа.

 

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теги до статті:РПЦ,Шлюб
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 2 грудня 2017, 11:23
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    Безсумнівно й однозначно, що до числа "членів" цих - згідно теології та реєстру РПЦ - "єретичних і розкольницьких угруповань та ворожих церков", відносяться, зокрема, і вірні УПЦ КП та УГКЦ тощо. Одним словом, сучасне московсько-"православне" параноїдальне мракобісся і чорносотенство!

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