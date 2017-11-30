РПЦ готова визнати 28 святих, які до цього вшановувалися лише в УПЦ (МП)

Архирєрейський Собор РПЦ розгляне питання про загальноцерковне вшанування прославлених українських святих, які до цього шанувалися лише в УПЦ (МП). Про це інформує "Православие и мир".

1. Мученик Данило Черкаський (Кушнір) Постраждав в період гонінь з боку «уніатів».

2. Святитель Ігнатій Маріупольський - святий покровитель Донбасу. Під час російсько-турецької війни звернувся до імператриці Катерини II з проханням про прийняття його єпархії в юрисдикцію Російської Церкви. Керував переселенням частини християн в Росію. Прославлений Українською Православною Церквою в 1997 році.

3. Святитель Афанасій, Полтавський, чудотворець. Призначений єпископом Могилівським і Полоцьким в 1795 році. Помер в Полтаві в 1801 році. У 1882 році було виявлено нетлінне його тіло. Є також численні свідчення про силу молитовного представництва святителя Афанасія. Прославлений Українською Православною Церквою в 2010 році.

4. Преподобний Парфеній Київський (Краснопевцев). В юнацтві під час канікул в училищі, заночував на шляху додому, він дивився в небо і відчув невимовну радість, а потім побачив в небі голуба. Жив в келіях на Ближніх печерах. Помер в 1855 році, похований в Голосіївському храмі Ікони Божої Матері «Живоносне Джерело».

5. Святитель Інокентій архиєпископ Херсонський і Таврійський. Був ректором Санкт-Петербурзького Олександро-Невського Духовного училища. За часів Кримської війни обходив ряди військ, щоб підбадьорити героїв, відвідував поранених в лазареті. Прославлений Українською Православною Церквою в 1997 році.

6. Святитель Філарет (Гумілевський), архиєпископ Чернігівський . Народився в Тамбовської губернії в 1805 році. З 1848 єпископ Харківський і Охтирський. Під час епідемії холери в 1866 році об'їжджав землі Чернігівської єпархії, щоб підтримати парафіян. У поїздці сам захворів на холеру і помер.

7. Преподобний Іоанн Святогірський, самітник. В 7 років дізнався про подвиг преподобного Серафима Саровського, який рятувався в затворі. Ця розповідь глибоко запала йому в душу, він з дитинства полюбив чернецтво і самітництво. Від постійного перебування в темряві святий осліп. У 1867 році старець помер. Біля мощей святого відбулося безліч чудесних зцілень. Прославлений Українською Православною Церквою в 1995 році.

8. Преподобний Воніфатій Феофанівський, Київський, ігумен. Поклав початок чернечого життя в Феофанії. Скит швидко зростав, уже на третій рік тут було 30 чоловік. Також монастир привертав мандрівників, деякі з яких залишалися зимувати в Феофанії. Був зарахований до лику місцевошанованих святих Київської єпархії в 2011 році.

9. Преподобний Паїсій Київський. Мав дар чудодійною молитви і зцілень. Передбачав вбивство імператора Олександра II. Помер в 1893 році. Прославлений Українською Православною Церквою в 1999 році.

10. Преподобний Гавриїл Афонський, настоятель афонського Іллінського скиту. Під час важкої хвороби дав обітницю відвідати святі місця Київської землі. Він побудував храм на Іллінському подвір'ї в Одесі, який став окрасою міста. На Афоні святий спорудив новий чернечий корпус і заклав фундамент собору. Помер в 1901 році, останки старця були перенесені в Одесу і поховані в крипті спорудженого їм храму. Прославлений Українською Православною Церквою в 1994 році.

11. Преподобний Іона Київський, в схимі Петро, ​​Чудотворець. Преподобний Іона був удостоєний особливого бачення. Незважаючи на похилий вік і мучила його хвороба, отець Іона зберігав бадьорість духу і майже до самої смерті приймав у себе народ. Він мирно помер в 1902 році.

12. Преподобний Олексій Голосіївський, Київський у 1872 році прийняв постриг з ім'ям Алексій. Його також призначили ключарем Ближніх печер, де він повинен був приймати паломників. Незважаючи на доноси і звинувачення, він до останніх днів залишався духівником ченців лаври і безлічі паломників, які приходили до нього звідусіль. Помер в 1917 році.

13. Преподобний Василій (Кишкин) затворник. Перед смертю старця прийняв у себе всіх бажаючих, щоб примиритися і попросити у всіх прощення і молитов.

14. Преподобний Філарет (Данилевський) керував Глинською обителлю 24 роки і за ці роки вона збільшилась чисельно і досягла успіху духовно. У 1841 році помер. У 2008 році настоятель Глинської пустині був причислений до лику святих.

15. Преподобний Феодот (Левченко) був уродженцем Чернігівської губернії. Мав дар прозорливості. О.Феодот був зарахований до лику місцевошанованих святих в 2008 році.

16. Преподобний Макарій (Шаров) подвижник, відрізнявся прагненням до благочестя. У Глинську пустинь прийшов в 1828 р Довгий час провадив усамітнений спосіб життя, проте через деякий час до нього з'явився Ангел Божий і мовив "Приймай народ". Преподобний Макарій підкорився і відновив прийом людей у ​​себе. Помер в 1864 році, незадовго до кончини прийняв постриг у схиму.

17. Преподобний Мартирий (Кириченко) весь час свого життя в Глинській пустині відрізнявся стриманістю, безперервною молитвою і слухняністю. Помер на другий день Святої Пасхи в 1865 році.

18. Переможний Євтимій (Любімченко) народився в 1795 році, з 1818 року значився послушником Глинської пустині.

19. Преподобний Досифей (Колченко) відомо, що йому довелося боротися зі спокусою: біси порушували в ньому тугу про світ і тілесну хіть. Бачачи це, браття всіляко підтримувала його і встановила за нього особливу молитву. Поступово спокуса відійшла і в душі ченця настав мир. Після цього, він прийняв на себе суворий подвиг: перестав підтримувати чистоту в келії, на запитання відповідав знаками, не міняв старого одягу. Помер в 1847 році.

20. Преподобний Ілиодор (Голованіцкій). У 1858 р в Глинській пустині прийняв постриг у велику схиму з ім'ям Ілиодор. Помер в 1879 році. У 2008 році в Глинській пустині відбулися урочистості прославлення Ілиодора в лику святих.

21. Преподобний Інокентій (Степанов) . У роки російсько-турецької війни (1877-1878) він влаштував в монастирській лікарні лазарет для хворих і поранених воїнів. Помер в 1888 році, в 2008 році преподобний Інокентій був зарахований до лику святих.

22. Преподобний Лука (Швець) .В 1891 році він прийняв схиму і почав вести Скитське безмовне життя. Багато років працював на пекарні, був наставником в монашому житті для ченців, рятував ченців від спокуси. Помер в 1898 році. У день своєї смерті сказав своїм учням "Сьогодні помру".

23. Преподобний Архип (Шестаков) відрізнявся прагненням до умертвіння плоті. Мав ще дар цілісний. За п'ять днів передбачив день своєї кончини.

24. Преподобний Іоанникій (Гомолко) Настоятель Глинської пустині майже на чверть століття - з 1888 по 1912 р Більше 20 років старець богомудро виконував покладену на нього посаду, поки його не видалили з обителі.

25. Преподобний Серафим (Амелін) у Глинську пустинь прийшов в 1893 р. У 1899 р був пострижений в рясофор, в 1904 р - в мантію (з ім'ям Серафим).

26. Преподобний Андроник Глинський (Лукаш), схиархимандрит. Двічі був засланий на Колиму. Після звільнення в 1948 році повернувся в знову відкриту Глинську пустинь, а коли її знову закрили в 1961 році о.Андроник переселився в Тбілісі, де продовжив своє служіння до самої смерті.

27. Преподобний Серафим (Романцов). Життя отця Серафима було аскетичним, усамітненим. Ночами він проводив богослужіння і давав настанови всім, хто звертався до нього. У 1947 році він повернувся до Глинської пустині і перебував у ній до другого закриття. Потім служив в Сухумі. Його особливим даром було вміння приймати сповідь, викликати на відвертість. Помер в 1976 році.

28. Преподобний Зіновій (Мажуга). В сан митрополита єпископ Зіновій був зведений 1972 році. До кінця свого життя він жив в келії при храмі Олександра Невського в Тбілісі, відмовлявся від пропозиції патріарха переїхати в резиденцію, відповідну його архиєрейській гідності. Серед його духовних чад був майбутній Патріарх Грузії Ілія II, якого він постриг в чернецтво. За два роки до смерті владика таємно прийняв схиму з ім'ям Серафим на честь преподобного Серафима Саровського. Відійшов до Господа митрополит Зіновій 8 березня 1985 року. Відспівування за чернечим чином вчинив Католикос-атріарх Ілія II. Він був похований біля північної стіни церкви Олександра Невського в Тбілісі.