Загальноцерковне шанування українських святих можуть затвердити на Архиєрейському соборі РПЦ

Архиєрейський Собор Російської Православної Церкви розгляне можливість загальноцерковного прославлення місцевошанованих українських святих, повідомляє "Інтерфакс-Релігія".

«Серед святих, які, можливо, будуть прославлені як загальноцерковно шановані на наступному Архієрейському Соборі, як ми очікуємо, ціла низка подвижників з України», – розповів 22 листопада заступник голови ВЗЦЗ РПЦ протоєрей Микола Балашов.

Він пояснив, що ці святі і перш шанувалися Українською Православною Церквою, але Архієрейський Собор розгляне можливість їхнього шанування на всій канонічній території Московського Патріархату.

В майбутньому соборі візьмуть участь 377 православних архієреїв з 22 країн світу, підтвердили свою участь майже всі українські архиєреї. Крім того, очікується присутність високих гостей з інших помісних Православних церков світу.

Собор відбудеться у Кафедральному храмі Христа Спасителя у Москві з 29 листопада по 4 грудня.