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Російська Православна Церква визначить, скільки разів можна брати шлюб
23 листопада 2017, 09:38 | Московський Патріархат | 0 | | Код для блогу | |
РПЦ на засіданнях Архиєрейського Собору остаточно визначиться, яка допустима кількість шлюбів для вірян. Собор відбудеться у Кафедральному храмі Христа Спасителя у Москві з 29 листопада по 4 грудня, інформує РенТв.
Про це розповів заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату, протоєрей Микола Балашов.
"Чіткої відповіді в чинному церковному праві немає, а як інтерпретувати наявні канонічні норми в нових умовах, коли шлюбів укладається значно більше, ніж освячується в Церкві, існують різні відповіді. Рішення буде прийнято на Соборі", – сказав священнослужитель.
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