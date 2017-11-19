Російська Православна Церква визначить, скільки разів можна брати шлюб

23 листопада 2017, 09:38 | Московський Патріархат | 0 |   | Код для блогу |  | 

РПЦ на засіданнях Архиєрейського Собору остаточно визначиться, яка допустима кількість шлюбів для вірян. Собор відбудеться у Кафедральному храмі Христа Спасителя у Москві з 29 листопада по 4 грудня, інформує РенТв.

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Про це розповів заступник голови Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату, протоєрей Микола Балашов.

"Чіткої відповіді в чинному церковному праві немає, а як інтерпретувати наявні канонічні норми в нових умовах, коли шлюбів укладається значно більше, ніж освячується в Церкві, існують різні відповіді. Рішення буде прийнято на Соборі", – сказав священнослужитель.

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теги до статті:РПЦ,Шлюб
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