Патріарх РПЦ відчув наближення кінця світу

Патріарх Російської Православної Церкви Кирил заявив про наближення кінця світу. Про це він сказав після Літургії в храмі у Москві в день свого народження, повідомляє Радіо Свобода.

Голова РПЦ заявив, що «треба бути сліпим, щоб не бачити наближення грізних миттєвостей історії».

За його словами, це певною мірою пов’язане із певними російськими діячами мистецтва, які через кінематограф і театр «несуть народу спокусу і гріх, збивають людей з пантелику». Патріарх, втім, не уточнив, кого саме має на увазі.

На думку Кирила, багато представників російської інтелігенції «повторюють помилку попередників, які довели країну до загибелі – революційних подій 1917 року».

20 листопада Патріарху Російської Православної Церкви Кирилу виповнився 71 рік. Його привітали перші державні особи, зокрема і президент Росії Володимир Путін, який подарував патріарху Кирилу картину.