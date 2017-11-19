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Патріарх РПЦ відчув наближення кінця світу
21 листопада 2017, 09:54 | Московський Патріархат | 4 | | Код для блогу | |
Патріарх Російської Православної Церкви Кирил заявив про наближення кінця світу. Про це він сказав після Літургії в храмі у Москві в день свого народження, повідомляє Радіо Свобода.
Голова РПЦ заявив, що «треба бути сліпим, щоб не бачити наближення грізних миттєвостей історії».
За його словами, це певною мірою пов’язане із певними російськими діячами мистецтва, які через кінематограф і театр «несуть народу спокусу і гріх, збивають людей з пантелику». Патріарх, втім, не уточнив, кого саме має на увазі.
На думку Кирила, багато представників російської інтелігенції «повторюють помилку попередників, які довели країну до загибелі – революційних подій 1917 року».
20 листопада Патріарху Російської Православної Церкви Кирилу виповнився 71 рік. Його привітали перші державні особи, зокрема і президент Росії Володимир Путін, який подарував патріарху Кирилу картину.
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- 21 листопада 2017, 10:45| Коментувати коментар
"Патріарх Російської Православної Церкви Кирил заявив про наближення кінця світу. Про це він сказав після Літургії в храмі у Москві в день свого народження, повідомляє Радіо Свобода. Голова РПЦ заявив, що «треба бути сліпим, щоб не бачити наближення грізних миттєвостей історії»." І в цьому, вочевидь, предстоятель РПЦ має повну і безперечну РАЦІЮ! Й справді: лише той, хто позбавлений чи якось суттєво обмежений у своєму баченні й розумінні, не досвідчує цього! Або: бачить і відчуває, але (чомусь!) вперто зберігає МОВЧАНКУ або каже різні, проте суто формальні й непереконливі, "відмазки" з цього приводу. Як, приміром, офіційний Ватикан, а - слідом і разом з ним - переважна більшість єрархів та багато-багато священиків і теологів (а надто - "на посадах") Католицької Церкви. І в т. ч. - і в УГКЦ... Хоча, зрозуміла річ, що НЕ ВСІ!
- 21 листопада 2017, 11:45| Коментувати коментар
Р. S. Тут, напевно, більш правильним, точним і доцільним є вживання не цього - зазвичай загальновживаного терміну "кінець СВІТУ" (як такого). А якраз біблійно-євангельської дефініції "кінець [певного] ВІКУ", з яким пов'язане грядуще Друге "пришестя" Ісуса Христа (Мт.24:3). Й коли, відповідно, "настане [судний] день Господній, великий і страшний" (Іоїл 2:31; Мал.4:5). І своєрідні нагадування-перестороги й "предтечі" якого ми, судячи з усього, ясно й наочно відчуваємо вже нині... А тим паче - будемо ще більше й відчутніше бачити й досвідчувати завтра й післязавтра... Або, за визнанням патріарха Кирила, «треба бути сліпим, щоб не бачити наближення грізних миттєвостей історії». І то - суща правда!
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Р. P. S. До речі, серед тих чинників нашого імперського північно-східного сусіда, що свого часу справді "довели країну до загибелі - революційних подій 1017 року", були не тільки - і навіть |
- 21 листопада 2017, 12:42
Й у числі тих грядущих й вельми "грізних миттєвостей історії", дуже вірогідно - як і прогнозує патріарх Кирил - відбуватимуться певні і, можливо, якраз дуже руйнівні й трагічно-спустошливі |
- 21 листопада 2017, 12:13
Дуже шкода, що шановний автор цього цікавого аналітичного допису (чомусь!) у заяві глави РПЦ "не помітив" - як на мою думку - більш глибоку й змістовну пересторогу. І саме про |
- 21 листопада 2017, 11:45
Р. S. Тут, напевно, більш правильним, точним і доцільним є вживання не цього - зазвичай загальновживаного терміну "кінець СВІТУ" (як такого). А якраз біблійно-євангельської дефініції |
- 21 листопада 2017, 10:45
"Патріарх Російської Православної Церкви Кирил заявив про наближення кінця світу. Про це він сказав після Літургії в храмі у Москві в день свого народження, повідомляє Радіо Свобода. Голова РПЦ |
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