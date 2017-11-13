Росіяни почали гірше ставитись до Патріарха Кирила

На початку листопада соціологічна компанія ФОМ провела опитування щодо ставлення росіян до РПЦ. Дані цього опитування проаналізував кореспондент РІСУ Дмитро Горєвой.

Згідно з досідженням, до Московського Патріархату себе відносять 64% опитаних, в той час як невіруючими себе називають 22%. Традиційно жінки більш схильні до віри, ніж чоловіки (71 проти 55%).

З початку 2014 року довіра до Патріарха Кирила впала з 57 до 51%, а рівень недовіри зріз з 15 до 21%. Відтак тепер різниця між цими показниками (перевага тих, хто довіряє патріарху над тими, хто йому не довіряє) становить 30 пунктів, на відміну від 42 три з половиною роки тому. Цікаво, що навіть серед православних очільнику Московського Патріархату довіряють не всі, а тільки 64%.

Втім не змінилось ставлення населення Росії до самої РПЦ. Майже однакові показники тих, хто став гірше відноситись до церкви (7%) та тих, хто став краще ставитись до Московського Патріархату (5%). Більшість не змінила свого ставлення (69%).

Більше росіян стало вважати, що РПЦ негативно впливає на суспільство. Впала кількість тих, хто позитивно оцінює роль Церкви (з 54 до 47%), та збільшилась кількість негативно налаштованих (з 4 до 10 пунктів). Таким чином перевага тих, хто позитивно оцінює дії РПЦ, скоротилась на 13%, з 50 до 37. Цікаво, що на фоні цього більшість росіян (65%) вважає, що Московський Патріархат не втручається у справи, в які не повинен був втручатися. Ба більше, опитані респонденти не схильні думати, що РПЦ впливає на російську політику.

При цьому росіяни відзначають негативний вплив Московського Патріархату на культурну політику. Негативно дії релігійної інституції оцінюють 33%, при тому, що позитивно - 44%. Таким чином різниця складає 11% на користь прихильників впливу РПЦ, тоді як три роки тому ця цифра була набагато більшою - 32%. І це при тому, що більше половини росіян (61%) не вважають голос РПЦ вирішальним, вони урівнюють Церкву в правах із іншими громадськими організаціями.

Більше всього опитані росіяни (42%) хочуть, щоб у відносинах між владою і Церквою нічого не змінювалось.

У дослідженні взяло участь 1500 осіб, з 104 населених пунктів, що представляють 53 з 85 регіонів Росії.

Нагадаймо, що цьогорічне соціологічне опитування в Україні також свідчить про падіння авторитету Патріарха Кирила.