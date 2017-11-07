У РПЦ вважають, що Леніна треба поховати, але коли це "не буде викликати таких вибухів у суспільстві"

11 листопада 2017, 11:13 | Московський Патріархат | 0 |   | Код для блогу |  | 

Російська Православна Церква виступає за поховання Володимира Леніна, але це має статися, коли питання не викликатиме суспільного резонансу. Про це заявив голова синодального відділу РПЦ із взаємин церкви з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда, повідомляє УНІАН-релігії.

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«Позиція Церкви в тому, що треба поховати. Але позиція Церкви пасторська. Це означає, що Церква ніколи не буде підтримувати якісь кроки, які призведуть до збільшення хвилювань. Ми вважаємо, що це станеться саме собою, коли не буде викликати таких вибухів у суспільстві», - сказав Володимир Легойда.

Цю позицію представник РПЦ позначив не в перший раз. Так, у лютому в інтерв'ю «Комсомольській правді» Легойда зазначив, що ситуація вирішиться з часом природним і спокійним чином». «Треба просто трохи почекати».

Дискусія про доцільність перепоховання Леніна знову почалася після того, як на початку листопада голова Чечні Рамзан Кадиров закликав припинити «витріщатися на труп» і поховати Леніна, зазначивши, що таке рішення було б «розумним і людяним».

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теги до статті:Володимир Ленін,РПЦ
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