Патріарх Кирил вперше висловився про резонансний фільм "Матильда"

13 жовтня 2017, 10:00 | Московський Патріархат | 1 |   | Код для блогу |  | 

У Росії продовжують кипіти пристрасті навколо фільму «Матильда», прем'єра якого відбудеться 26 жовтня. Вперше про фільм висловився Патріарх Кирил.

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Він закликав уникати "домислів, які здатні поранити величезну кількість людей" при трактуванні історії. "Історія - дуже зручний грунт для ідеологічних спекуляцій, створення вигідних міфів - як національних, так і антинаціональних... Як же бути? Прагнути бути сумлінним при роботі з фактами. Уникати домислів. Особливо домислів, які не просто є фальшивкою, але ще й здатні поранити величезну кількість людей, як це сталося з сумно відомим фільмом, який  ще не вийшов навіть  на екрани", - цитує главу РПЦ РИА Новости, повідомляє УНІАН-релігії.

Він зазначив, що художник має право на художній вимисел, однак "художня вигадка і брехня - це різні речі".

Фільм Олексія Учителя "Матильда" розповідає про стосунки майбутнього імператора Миколи II і балерини Матильди Кшесінской. Деякі мережі кінотеатрів у Росії відмовилася від показу "Матільди" через загрозу безпеки.

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теги до статті:Кирил (Гундяєв),Фільм "Матильда"
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Коментарі

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  • Стефан | 13 жовтня 2017, 15:22
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    Всем давно известно, что с 1917 года вообще не было и нет и быть не может ни одного совкового фильма, где правда, уважение и почтение к честным, духовным, мудрым, благородным и красивым людям.

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  • Стефан | 13 жовтня 2017, 15:22

    Всем давно известно, что с 1917 года вообще не было и нет и быть не может ни одного совкового фильма, где правда, уважение и почтение к честным, духовным, мудрым, благородным и красивым людям.

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