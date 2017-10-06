Патріарх Кирил вперше висловився про резонансний фільм "Матильда"

У Росії продовжують кипіти пристрасті навколо фільму «Матильда», прем'єра якого відбудеться 26 жовтня. Вперше про фільм висловився Патріарх Кирил.

Він закликав уникати "домислів, які здатні поранити величезну кількість людей" при трактуванні історії. "Історія - дуже зручний грунт для ідеологічних спекуляцій, створення вигідних міфів - як національних, так і антинаціональних... Як же бути? Прагнути бути сумлінним при роботі з фактами. Уникати домислів. Особливо домислів, які не просто є фальшивкою, але ще й здатні поранити величезну кількість людей, як це сталося з сумно відомим фільмом, який ще не вийшов навіть на екрани", - цитує главу РПЦ РИА Новости, повідомляє УНІАН-релігії.

Він зазначив, що художник має право на художній вимисел, однак "художня вигадка і брехня - це різні речі".

Фільм Олексія Учителя "Матильда" розповідає про стосунки майбутнього імператора Миколи II і балерини Матильди Кшесінской. Деякі мережі кінотеатрів у Росії відмовилася від показу "Матільди" через загрозу безпеки.



