- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Патріарх Кирил вперше висловився про резонансний фільм "Матильда"
13 жовтня 2017, 10:00 | Московський Патріархат | 1 | | Код для блогу | |
У Росії продовжують кипіти пристрасті навколо фільму «Матильда», прем'єра якого відбудеться 26 жовтня. Вперше про фільм висловився Патріарх Кирил.
Він закликав уникати "домислів, які здатні поранити величезну кількість людей" при трактуванні історії. "Історія - дуже зручний грунт для ідеологічних спекуляцій, створення вигідних міфів - як національних, так і антинаціональних... Як же бути? Прагнути бути сумлінним при роботі з фактами. Уникати домислів. Особливо домислів, які не просто є фальшивкою, але ще й здатні поранити величезну кількість людей, як це сталося з сумно відомим фільмом, який ще не вийшов навіть на екрани", - цитує главу РПЦ РИА Новости, повідомляє УНІАН-релігії.
Він зазначив, що художник має право на художній вимисел, однак "художня вигадка і брехня - це різні речі".
Фільм Олексія Учителя "Матильда" розповідає про стосунки майбутнього імператора Миколи II і балерини Матильди Кшесінской. Деякі мережі кінотеатрів у Росії відмовилася від показу "Матільди" через загрозу безпеки.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 13 жовтня 2017, 15:22| Коментувати коментар
Всем давно известно, что с 1917 года вообще не было и нет и быть не может ни одного совкового фильма, где правда, уважение и почтение к честным, духовным, мудрым, благородным и красивым людям.
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Луцьку перепоховали останки жертв НКВС | 13 жовтня 2017, 16:48 | Історія, археологія | |
На Івано-Франківщині громада УПЦ (МП) перейшла у Київський Патріархат | 13 жовтня 2017, 12:01 | Міжправославні стосунки |
Відомий італійський стигматик зустрінеться із львівськими митрополитами УГКЦ та РКЦ | 13 жовтня 2017, 11:21 | Релігійні церемонії та паломництво |
Івано-Франківська Католицька школа-гімназія – переможець конкурсу українських приватних шкіл | 13 жовтня 2017, 10:54 | Церква і школа |
У Єгипті археологи виявили знахідку часів Стародавнього царства, якій 4 тис. років | 13 жовтня 2017, 10:17 | Історія, археологія |
Останні коментарі
- 13 жовтня 2017, 15:46
Р. S. "200 тисяч жителів Латвії і багато священиків перепливли на човнах через Балтійське море і в 44-45 – тобто бігли, щоб врятувати себе і свої сім'ї від депортації до Сибіру." Разом з |
- 13 жовтня 2017, 15:27
Я говорю то, что видел у Отца Моего; а вы делаете то, что видели у отца вашего, Иоанна 8:38 |
- 13 жовтня 2017, 15:26
Вы делаете дела отца вашего. На это сказали Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога. Иисус сказал им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога исшел и |
- 13 жовтня 2017, 15:22
Всем давно известно, что с 1917 года вообще не было и нет и быть не может ни одного совкового фильма, где правда, уважение и почтение к честным, духовным, мудрым, благородным и красивым людям. |
- 13 жовтня 2017, 15:17
Но Он, зная их лицемерие, сказал им: что искушаете Меня? Марка 12:15. Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем |
Популярні статті місяця
9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 11 жовтня 2017, 17:49
Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 5 жовтня 2017, 10:21
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
5 жовтня 2017, 09:36 | Суспільство-дайджест | | 8 жовтня 2017, 21:17
Митроп. Мечислав Мокшицкий: «Русская культура не чужда украинскому народу»
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 5 жовтня 2017, 01:52
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
9 жовтня 2017, 14:25 | Московський Патріархат | 10 жовтня 2017, 18:29
РПЦ хвалить Путіна і намагається урізати самостійність УПЦ (МП)
Коментарі