В РПЦ два нових святих

7 жовтня 2017, 12:01 | Московський Патріархат | 1 |   | Код для блогу |  | 

Синод Російської Православної Церкви на засіданні 6 жовтня ухвалив включити в місяцеслов імена єпископа Мардарія (Ускоковича) та архимандрита Севастіана (Дабовича).

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Як йдеться у журналах Синоду, канонізація святителя Мардарія і преподобного Севастіана вже була звершена Сербською Православною Церквою.

Синод РПЦ постановив включити ім'я святителя Мардарія в місяцеслов з визначенням святкування його пам'яті 29 листопада /12 грудня, а ім'я преподобного Севастіана Джексонского – з визначенням святкування його пам'яті 17/30 листопада.

Як повідомляє "УНІАН-релігії", святитель Мардарій (Ускокович) (1889-1935) став першим сербським архиєреєм на американському континенті з титулом «єпископ Американський і Канадський». З його ім'ям пов'язана справа адміністративного устрою першої сербської єпархії в США і Канаді. За дванадцять років, проведених перед цим у Росії, майбутній архієрей чимало потрудився і на благо Російської Церкви. Преподобний архимандрит Севастіан (Дабович) (1863-1940) все своє життя присвятив місії та служінню Церкві, в першу чергу на американському континенті, де народився в родині сербського емігранта. Архимандрит Севастіан керував Сербською духовною місією.

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теги до статті:РПЦ в Росії
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Останні коментарі

  • ustavschyk | 7 жовтня 2017, 12:37

    "Руська" Православна Церква??? Російська!

  • bopa | 6 жовтня 2017, 22:19

    Як зрозуміти фразу "Мы будем сильным народом, только если каждый житель страны — украинец, немец, русский — будет ее настоящим гражданином... и будет принимаем украинским правительством"

  • bopa | 6 жовтня 2017, 22:01

    До "І за цих обставин архієпископ міг би звернути увагу, що в українському праві християнські церкви, як суб’єкт права і власник відсутні". Перегляньте склад службовців канцелярії

  • bopa | 6 жовтня 2017, 21:55

    Потрібно декому запам'ятати слова Понтифіка і ними керуватися: "Kiedy całe niebo jest zachmurzone, to błogosławieństwem jest ten, który umie mówić o słońcu. Taki właśnie jest prawdziwy

  • dutchak1 | 6 жовтня 2017, 16:24

    Архієпископ правий, особливо про храми, власність, моральне право і згоду на храми. Але вина в такому стані речей лежить на всіх християнських конфесіях в тому числі і на римо-католиках. Джерелом

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