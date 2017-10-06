В РПЦ два нових святих

Синод Російської Православної Церкви на засіданні 6 жовтня ухвалив включити в місяцеслов імена єпископа Мардарія (Ускоковича) та архимандрита Севастіана (Дабовича).

Як йдеться у журналах Синоду, канонізація святителя Мардарія і преподобного Севастіана вже була звершена Сербською Православною Церквою.

Синод РПЦ постановив включити ім'я святителя Мардарія в місяцеслов з визначенням святкування його пам'яті 29 листопада /12 грудня, а ім'я преподобного Севастіана Джексонского – з визначенням святкування його пам'яті 17/30 листопада.

Як повідомляє "УНІАН-релігії", святитель Мардарій (Ускокович) (1889-1935) став першим сербським архиєреєм на американському континенті з титулом «єпископ Американський і Канадський». З його ім'ям пов'язана справа адміністративного устрою першої сербської єпархії в США і Канаді. За дванадцять років, проведених перед цим у Росії, майбутній архієрей чимало потрудився і на благо Російської Церкви. Преподобний архимандрит Севастіан (Дабович) (1863-1940) все своє життя присвятив місії та служінню Церкві, в першу чергу на американському континенті, де народився в родині сербського емігранта. Архимандрит Севастіан керував Сербською духовною місією.