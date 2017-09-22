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Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 0 | | Код для блогу | |
Патріарх Кирил зажадав беззаперечного виконання своїх наказів від всіх священиків, в іншому випадку, на його думку, вони повинні йти на пенсію.
З подібною заявою Предстоятель РПЦ виступив після Служби в Успенському соборі Новоросійська, повідомляє МК.ru.
«Якщо у когось ще залишаються сумніви, чи потрібно робити все те, про що Патріарх вчить, - залиште всі сумніви! І строго робіть те, що я наказую! Тому що я не від своєї мудрості говорю, а від мудрості всього єпископату Російської Православної Церкви! Іншого шляху для нашої Церкви сьогодні немає! Хто не згоден - на пенсію!»
Ця заява Кирила йде врозріз з позицією РПЦ по відношенню до так званого «догмату про непогрішимість Папи Римського»: в Католицькій Церкві вважається, що в тому випадку, коли первосвященик говорить від імені Церкви, він не може помилятися.
Православ'я, навпаки, традиційно сповідувала думку про необхідність соборного прийняття рішень.
У подальшій своїй промові в Новоросійську Кирил розміркував про соціальну місію Церкви і служіння у ній священиків.
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