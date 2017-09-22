Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»

Патріарх Кирил зажадав беззаперечного виконання своїх наказів від всіх священиків, в іншому випадку, на його думку, вони повинні йти на пенсію.

З подібною заявою Предстоятель РПЦ виступив після Служби в Успенському соборі Новоросійська, повідомляє МК.ru.

«Якщо у когось ще залишаються сумніви, чи потрібно робити все те, про що Патріарх вчить, - залиште всі сумніви! І строго робіть те, що я наказую! Тому що я не від своєї мудрості говорю, а від мудрості всього єпископату Російської Православної Церкви! Іншого шляху для нашої Церкви сьогодні немає! Хто не згоден - на пенсію!»

Ця заява Кирила йде врозріз з позицією РПЦ по відношенню до так званого «догмату про непогрішимість Папи Римського»: в Католицькій Церкві вважається, що в тому випадку, коли первосвященик говорить від імені Церкви, він не може помилятися.

Православ'я, навпаки, традиційно сповідувала думку про необхідність соборного прийняття рішень.

У подальшій своїй промові в Новоросійську Кирил розміркував про соціальну місію Церкви і служіння у ній священиків.