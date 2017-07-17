Патріарх Кирил нагородив Митрополита УПЦ (МП) Онуфрія

20 липня 2017, 10:14 | Московський Патріархат | 0 |   | Код для блогу |  | 

18 липня у день віднайдення чесних мощей преподобного Сергія, ігумена Радонезького, Патріарх Московський Кирило вручив церковні нагороди архиєреям Російської Православної Церкви. Серед награджених - митрополит Київський і всієї України УПЦ (МП) Онуфрій (Березовський). Йому Патріарх вручив пам'ятну панагію за ревні архіпастирські труди та у зв'язку з 45-річчям єрейської хіротонії.

Нагородження відбулося після закінчення Божественної Літургії в Успенському соборі Свято-Троїцької Сергієвої лаври, повідомляє Україна Православна.

 

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теги до статті:Кирил (Гундяєв),Онуфрій (Березовський),Церковні відзнаки
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