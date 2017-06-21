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Банк «Роснефти» став власником збанкрутілого банку РПЦ
23 червня 2017, 13:54 | Московський Патріархат | 0 | | Код для блогу | |
Підконтрольний держкомпанії «Роснефть» Всеросійський банк розвитку регіонів (ВБРР) став власником банку «Пересвет», яким раніше володіла Російська Православна Церква.
Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на ТАСС.
ВБРР отримав майже 100 відсотків у капіталі банку за підсумками додаткової емісії звичайних акцій, уточнює агентство.
Проблеми у банку «Пересвет», що входив в топ-50 кредитних організацій Росії за обсягом активів, почалися восени минулого року. У жовтні в банку була введена тимчасова адміністрація, яка, за повідомленням джерел газети «Ведомости», виявила пропажу п’яти мільярдів рублів. Документів про видачу коштів на цю суму не було. За словами касирів, гроші видавали «під чесне слово».
Станом на 1 січня 2017 року активи «Пересвету» становили 107 мільярдів рублів, майже таку ж суму оцінили «дірку» в банку. За оцінками експертів, санація банку «Пересвет» обійдеться в 156 мільярдів рублів.
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