Церква в Росії побоюється, що росіяни проміняли храми на шопінг

9 травня 2017, 14:28 | Московський Патріархат | 0 |   | Код для блогу |  | 

Російська Православна Церква підтримує заборону на торгівлю у вихідні дні. Про це заявив глава синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит Волоколамський Іларіон.

Він сказав, що позитивно ставиться до ініціативи "звільнити неділю від шопінгу, тому що людям потрібен день відпочинку".

"Для віруючих людей неділя - це час, коли вони в храм йдуть", - сказав він.

Митрополит припустив, що одна з причин, через яку руйнуються безліч сімей в Росії, полягає в тому, що "у людей абсолютно не залишається часу для того, щоб просто побути один з одним, і як раз неділю дуже часто використовується для шопінгу".

"Крім того, тут постає питання про людей, які працюють в цих організаціях, адже вони позбавляються можливості в неділю піти в храм, побути зі своєю сім'єю. І цей цілодобовий конвеєр, який діє без вихідних протягом усього тижня, перетворює людей на роботів. Ідея повернути людям неділю правильна", - заявив митрополит РПЦ. Про це повідомляє Bigmir.

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теги до статті:Робота у вихідний,РПЦ в Росії
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