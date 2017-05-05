Митрополит Онуфрій взяв участь у роботі Синоду Російської Православної Церкви

4 травня 2017 року Митрополит УПЦ МП Онуфрій взяв участь у черговому засіданні Священного Синоду Російської Православної Церкви, що відбувся на території Данилівського монастиря в Москві. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.

Засідання очолив Патріарх Кирил Гундяєв.

У якості тимчасового члена Священного Синоду РПЦ у засіданні взяв участь митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим.

Перед початком засідання ієрархи молитовно вшанували пам’ять митрополита Ніфонта (Солодухи).