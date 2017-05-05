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Митрополит Онуфрій взяв участь у роботі Синоду Російської Православної Церкви
7 травня 2017, 10:46 | Московський Патріархат | 0 | | Код для блогу | |
4 травня 2017 року Митрополит УПЦ МП Онуфрій взяв участь у черговому засіданні Священного Синоду Російської Православної Церкви, що відбувся на території Данилівського монастиря в Москві. Про це повідомляє Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ МП.
Засідання очолив Патріарх Кирил Гундяєв.
У якості тимчасового члена Священного Синоду РПЦ у засіданні взяв участь митрополит Миколаївський і Очаківський Питирим.
Перед початком засідання ієрархи молитовно вшанували пам’ять митрополита Ніфонта (Солодухи).
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Останні коментарі
Шалом! Слава і Хвала Господу Богу,Котрий викупив нас Своєю Кров'ю і переміг смерть для нас! Нам не потрібні ні свічки ні ікони ні жести.тільки своїми устами з вірою в Всемогутнього! Кличте до Нього
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,