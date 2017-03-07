Комісія священнослужителів РПЦ не виявила мироточення бюсту Миколи II

7 березня 2017, 16:46 | Московський Патріархат | 0 |   | Код для блогу |  | 

Комісія священнослужителів РПЦ не виявила мироточення бюсту Миколи II під час відвідування каплиці в окупованому Сімферополі.Про це йдеться в заяві Сімферопольської і Кримської єпархії, передає Інтерфакс.

"На момент відвідування каплиці святих царствених страстотерпців комісією слідів мироточення на бронзовому бюсті царя-страстотерпця Миколи II і іконах в каплиці не встановлено", - заявили в єпархії.

Разом з цим, в єпархії рекомендували продовжити спостереження за бюстом для "остаточних висновків з цього питання".

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теги до статті:Мироточива ікона,РПЦ
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