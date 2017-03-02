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У РПЦ засудили глузування над новиною про мироточення бюсту Миколи II
6 березня 2017, 15:36 | Московський Патріархат | 0 | | Код для блогу | |
Голова синодальної Комісії з канонізації святих єпископ Троїцький Панкратій розкритикував блогерів і журналістів, з іронією сприйняли новину про мироточення бюсту Миколи II в храмі Сімферополя. Про це повідомляє Інтерфакс-релігія.
"У випадках мироточення чи інших подібних незвичайних явищ, пов'язаних з Церквою, презирливе насыхання або, навпаки, захоплена екзальтація зовсім недоречні. Безумовно, потрібна ретельна перевірка цих явищ. Але до офіційного підтвердження або спростування треба слідувати мудрій пораді святих отців: не бери і не відкидай ", - пише єпископ на своїй сторінці в соцмережі, коментуючи згадану новину, про яку повідомила екс-прокурор Криму, депутат Держдуми Наталія Поклонська.
"Не будемо критикувати молоду, недосвідчену ще в політиці жінку-депутата. Не варто звертати уваги на богоборців і мережевих пустобрехів – горбатого могила виправить. Дамо спокій також і високоосвіченим православним інтелігентам і богословам, у яких сам факт мироточення викликає уїдливі глузування", – заявив він.
Закликавши звернутися до питання про те, як сприймати мироточення в принципі, єрарх зауважив, що історія знає безліч випадків мироточення, частина яких супроводжувалася зціленнями.
Єпископ розповів, як сам став свідком появи крапель миру на поверхні кіоту ікони Миколи II, доставленої одного разу до Валаамського монастиря, намісником якого він є. При цьому їх виступило так багато, що вони почали стікати спочатку по поверхні кіоту, а потім вже полилися вниз.
"Коли ми внесли ікону в собор, поклали її на аналой і почали співати молебень, народ, що стояв навпроти великої старовинної ікони Спасителя біля правого стовпа, раптом захвилювався і зашумів. Виявляється, просто на їх очах з благословляючої правиці Христа на стародавньому образі також виступило запашне миро і декількома струмками потекло вниз. Потім таке ж явище повторилося на Смоленському скиту (на Валаамі - "ІФ"), який історично був пов'язаний з сім'єю Романових (в Скитському храмі до 1940 р зберігалися коштовності імператриці Олександри) ", – написав єпископ.
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