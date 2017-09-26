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УПЦ США відзначатиме 100-річчя
28 вересня 2017, 10:42 | Константинопольський Патріархат | 0 | | Код для блогу | |
Керівництво Української Православної Церкви в США (Константинопольський Патріархат) митрополит Антоній (Щерба) і архиєпиcкоп Даниїл проголосли 2018 рік столітнім роком УПЦ США, повідомляє "Релігія в Україні".
Під час святкування ювілею вшановуватимуть усіх єрархів, духовенство, монашество та вірних, "які жили перед нами та жертвували для розбудови Божого Царства на цій землі набагато більше, ніж більшість з нас це робить 100 років пізніше", йдеться у відповідному посланні керівництва УПЦ США.
Урочисте святкування відбудеться 28 липня 2018 року в Духовному осередку Митрополії УПЦ США у день шанування пам’яті св. рівноапостольного великого князя Володимира.
"Готуючись до цього великого святкування та згадуючи наших предків з України і США‚ ми закликаємо кожного українського православного християнина приєднатися до усіх святкувань, розділити нашу велику радість з своїми друзями та близькими", - говориться у посланні.
Коли ми готуємось до цих торжеств, то повинні завжди пам’ятати про свою місію, про спасіння душ і „подати зцілення, добробут, цілісність, духовне удосконалення та радість, працюючи разом, щоб розкрити красу Божого творіння, проповідуючи та живучи Євангелієм Ісуса Христа.”
Нагадаємо, що УПЦ в США (Ukrainian Orthodox Church of the USA) формувалася з українців, які прибули до США, рятуючись від лихоліть, які спіткали їх Батьківщину у складі Російської імперії, а потім СРСР. Тривалий час канонічний статус УПЦ в США був невизначений. Нарешті у 1995 році Церква увійшла в юрисдикцію Константинопольського Патріархату.
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