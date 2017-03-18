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Вперше Патріарх Константинопольський Варфоломій відвідає спільноту Тезе
22 березня 2017, 14:15 | Константинопольський Патріархат | 0 | | Код для блогу | |
25 квітня Патріарх Варфоломій матиме кількагодинну зустріч зі спільнотою Тезе. Паломництвом в Тезе Вселенський Патріарх завершить свій пастирський візит до Швейцарії з нагоди 50-річчя православного центру Шамбезі.
Патріарх Варфоломій 25 квітня о 12:00 візьме участь в молитві спільноти Тезе в церкві Примирення, в присутності братів та представників різних християнських громад і молоді з Тезе. Наприкінці молитви Патріарх Варфоломій матиме промову.
Молитва буде відкритою для всіх. Участь у молитві можуть взяти усі охочі, зареєструвавшись попередньо через website Тезе.
Довідка:
Тезе — Міжнародна християнська екуменічна спільнота, заснована у 1940 Братом Роже, який переїхав до Франції із Швейцарії, і залишався її головою аж до своєї смерті 16 серпня 2005. Зараз спільноту очолює брат Алоїс.
Сьогодні спільнота налічує більше ніж сто монахів різних національностей, що представляють протестантську та католицьку Церкви. Життя у спільноті сконцентроване на молитві та роздумах. Молоді люди із усіх континентів відвідують Тезе протягом цілого року, щоб взяти участь у її житті.
Спільнота Тезе є важливим екуменічним центром для християнського паломництва, яке привертає тисячі молодих людей. Уже протягом багатьох років молодь відвідує село Тезе у Франції. Щотижневі міжнародні зустрічі молоді (віком 17-35 років) — пріоритет спільноти. Вони включають спілкування у малих групах на євангельські теми та спільну молитву.
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Полный текст комментариев размещен под 16 частью этого Цикла Александра Андрущенко.