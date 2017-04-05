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Вірменська Церква схвалила кандидатуру нового місцеблюстителя Константинопольського Патріарха
6 квітня 2017, 09:19 | Вірменська АЦ | 0 | | Код для блогу | |
Католікос всіх вірмен Гарегін II благословив нового місцеблюстителя Константинопольського патріарха Вірменської Апостольської Церкви, повідомляє "Благовіст Інфо" з посиланням на прес-службу Першопрестольного Ечміадзіна.
Раніше обіймав цю посаду архиєпископ Арам Атешян. Нещодавно він був відкликаний. Вибори нового місцеблюстителя відбулися 15 березня.
За результатами голосування на це місце був обраний арихиєпископ Гарегін Бекчян, очільник вірменської громади Німеччини.
Подробиці голосування Католикоса Гарегіна II днями передали члени Церковної ради патріархату архімандрит Єгіше Учкунян та ієрей Трдат Узунян. Про своє схвалення кандидатури нового місцеблюстителя Верховна духовна рада ВАЦ з благословення Католикоса всіх вірмен направила лист, адресований Церковній раді патріархату.
У ньому йдеться: «Направляємо наше благословення новому предстоятелю константинопольської вірменської громади, всьому духовенству і нашим синам. Закликаємо бути мудрими і керуватися духом любові у подоланні існуючих проблем і перешкод, і у відповідності з церковними канонами знайти рішення в ім'я миру і відновлення єдності константинопольської громади».
Призначення архиєпископа Бекчяна викликало невдоволення архиєпископа Арама Атешяна, якого з посади місцеблюстителя достроково відкликав Ечміадзін.
Стамбульська газета «Акос» пише, що Арам Атешян, призначений у свій час турецьким урядом вікарієм Патріарха, після обрання архиєпископа Бекчяна представив повідомлення мерії Стамбула, в якому зазначав, що проведення патріарших виборів неможливе з правової точки зору. При цьому Атешян заявив, що сам він не піде у відставку.
Газета «Акос» також пише, що архієпископ Бекчян на вчинок Арама Атешяна звернувся з відкритим листом, в якому закликав його проявити повагу щодо домовленості, досягнутої за результатами зустрічі з Католікосом усіх вірмен в Ечміадзіні, і відмовитися від своєї посади
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