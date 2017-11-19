- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Інститут лідерства та управління УКУ обрали одним з найкращих освітніх провайдерів
22 листопада 2017, 11:31 | Теологія і релігійна освіта | 0 | | Код для блогу | |
Учасники VІ Форуму організаційного розвитку громадянського суспільства обрали Інститут лідерства та управління Українського католицького університету (УКУ) одним із найкращих освітніх провайдерів.
За результатами голосування третє місце здобув Інститут професійного фандрайзингу, друге – Інститут лідерства та управління УКУ і перше – соціальний консалтинг “Параграф”, повідомляє Інформаційний відділ УКУ.
Критеріями відбору були якісні послуги, інноваційний підхід, сучасні методики, пост-тренінговий супровід, ефективні зміни в роботі організації після отриманих послуг. Цьогорічний Форум відбувався у Києві 16-17 листопада. Найбільш масштабна подія в громадському секторі України зібрала разом понад 1700 учасників та 160 спікерів.
“На початку Форум творила спільнота практиків організаційного розвитку. Вони напрацювали його формат і наповнення. Я також брала участь у цих зустрічах. Ця платформа допомагає знайти синергію між різною діяльністю, а також творити мережу підтримки один одного. Це важливо, оскільки громадські активісти багато працюють на місцях. У їхній праці виникають різні почуття та емоції. Інколи здається, що вони в меншості, інколи, що їхні зусилля як Сізіфова праця. Для нас ця відзнака – результат довгої старанної праці, яка надихає людей змінювати життя”, – розповіла директорка ІЛУ УКУ Наталя Бордун.
Цього року окрім інституційної номінації з’явилась персональна, в якій третє місце здобув Дмитро Якимець, друге – Олександра Бакланова, перше – Руслан Краплич. Усі троє також є викладачами Інституту лідерства та управління УКУ.
“Це була приємна несподіванка. Значною мірою, це ознака не стільки якості, як поширеності. Також це запит на практичну форму навчання, на розвиваючі заходи через досвід. Свої тренінги я починаю з того, що найважливішим є те, про що ми домовимося, пропрацюємо, а не інформація, яку можна знайти на Вікіпедії. Я намагаюсь робити акцент на практиці. Тому ця відзнака для мене більше про методи, ніж про особу”, – розповів викладач ІЛУ УКУ Дмитро Якимець.
Як зазначив Дмитро, Форум – це можливість представникам громадянського суспільства поспілкуватись, відчути нові тенденції, методи роботи, зарядитись енергією, представити себе й отримати зворотній зв’язок, побачити важливість своєї роботи та роботи інших.
Тема VI Форуму “Практики свободи” була сфокусована на спроможностях, які треба зміцнити громадським і благодійним організаціям, щоб свобода із далекого філософського поняття стала щоденною рутиною кожного українця. Однією із ключових цитат, яку організатори Форуму обрали для інформаційного супроводу події, стала цитата Блаженнішого Любомира Гузара: “Свобода не в тому, щоби робити, що заманеться. Свобода – це лишень право творити добро. Свобода – то змога служити людям… Повна свобода цілої України має складатися з частинок такої свободи кожного з нас”. На думку організаторів, така свобода – це наміри і вчинки, які кожен обирає. Правила, яких дотримуються усвідомлено: сплатити податки, взяти участь у виборах, працювати чесно та віддано, не боятися розповісти про корупцію. Така свобода потребує самовиховання. Ця свобода не завжди зручна, проте необхідна, кажуть організатори заходу.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У дворику в центрі Львова знайшли давні єврейські надгробні плити | 22 листопада 2017, 15:25 | Релігійна нетерпимість та вандалізм |
Уламки зруйнованого у Польщі пам'ятника воякам УПА використали для мощення доріг | 22 листопада 2017, 15:16 | Релігійна нетерпимість та вандалізм | |
У стінах УКУ у Львові вперше відбувся Фестиваль документального кіно “Скарб Солідарності” | 22 листопада 2017, 14:35 | Релігія та культура |
УПЦ КП у Тернополі при храмі створить центр реабілітації для дітей з ДЦП, який співпрацюватиме з клінікою Козявкіна | 22 листопада 2017, 14:13 | Благодійність, соціальне служіння |
У монастирському комплексі археологи виявили могилу царя Квіріке III | 22 листопада 2017, 12:37 | Світові |
Останні коментарі
- 22 листопада 2017, 14:55
Р. S. А також. Впадає у вічі, що рівно - день у день - через 72 (біблійно-містичне й сакральне число) роки по тому, як 1942 р. у Бабиному Яру нацисти розстріляли Олену Телігу та її побратимів і |
- 22 листопада 2017, 14:45
І - в цьому ж контексті - Бабин Яр, як жахливе місце на колишній околиці Києва, по суті, СПІЛЬНИХ масових жертв, а надто - єврейського та українського народів, історичні долі яких мають багато чого |
- 22 листопада 2017, 12:26
"У питанні відповідальності за погроми в Східній Галичині в 1941 році концепція музею підкреслює німецьке втручання і підбурювання. За словами історика, наймасовіші погроми вчиняли переважно |
- 22 листопада 2017, 12:05
Крім того, перебування навіть у ДІЮЧІЙ армії пов'язане, зокрема, із виконанням численних обов'язків, що так чи інакше, але - принаймні, прямо та безпосередньо - не вимагають брати до рук зброю та |
- 22 листопада 2017, 11:59
Бідні москальські і малоросійські попи! Українська влада не дає їм безперешкодно одурманювати українців. |
Популярні статті місяця
7 листопада 2017, 09:47 | Міжнародні відносини | 15 листопада 2017, 19:58
"А також костели і парафіяльний будинок", - Ващиковський розповів, чого Польща хоче від України
24 жовтня 2017, 16:41 | Репортажі | | 2 листопада 2017, 10:46
Релігійний діалог для мирного співжиття й подолання ненависті, — підсумки міжнародної конференції
31 жовтня 2017, 10:55 | Релігія і політика | 15 листопада 2017, 11:27
Єпархії УПЦ (МП) на окупованих територіях відмежовуються від України
17 листопада 2017, 11:45 | УПЦ (МП) | 20 листопада 2017, 11:24
1 листопада 2017, 07:41 | Релігійні свята і традиції | 4 листопада 2017, 16:51
1 листопада – День всіх святих за римо-католицьким календарем
Коментарі