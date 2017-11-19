Інститут лідерства та управління УКУ обрали одним з найкращих освітніх провайдерів

Учасники VІ Форуму організаційного розвитку громадянського суспільства обрали Інститут лідерства та управління Українського католицького університету (УКУ) одним із найкращих освітніх провайдерів.

За результатами голосування третє місце здобув Інститут професійного фандрайзингу, друге – Інститут лідерства та управління УКУ і перше – соціальний консалтинг “Параграф”, повідомляє Інформаційний відділ УКУ.

Критеріями відбору були якісні послуги, інноваційний підхід, сучасні методики, пост-тренінговий супровід, ефективні зміни в роботі організації після отриманих послуг. Цьогорічний Форум відбувався у Києві 16-17 листопада. Найбільш масштабна подія в громадському секторі України зібрала разом понад 1700 учасників та 160 спікерів.



“На початку Форум творила спільнота практиків організаційного розвитку. Вони напрацювали його формат і наповнення. Я також брала участь у цих зустрічах. Ця платформа допомагає знайти синергію між різною діяльністю, а також творити мережу підтримки один одного. Це важливо, оскільки громадські активісти багато працюють на місцях. У їхній праці виникають різні почуття та емоції. Інколи здається, що вони в меншості, інколи, що їхні зусилля як Сізіфова праця. Для нас ця відзнака – результат довгої старанної праці, яка надихає людей змінювати життя”, – розповіла директорка ІЛУ УКУ Наталя Бордун.



Цього року окрім інституційної номінації з’явилась персональна, в якій третє місце здобув Дмитро Якимець, друге – Олександра Бакланова, перше – Руслан Краплич. Усі троє також є викладачами Інституту лідерства та управління УКУ.



“Це була приємна несподіванка. Значною мірою, це ознака не стільки якості, як поширеності. Також це запит на практичну форму навчання, на розвиваючі заходи через досвід. Свої тренінги я починаю з того, що найважливішим є те, про що ми домовимося, пропрацюємо, а не інформація, яку можна знайти на Вікіпедії. Я намагаюсь робити акцент на практиці. Тому ця відзнака для мене більше про методи, ніж про особу”, – розповів викладач ІЛУ УКУ Дмитро Якимець.



Як зазначив Дмитро, Форум – це можливість представникам громадянського суспільства поспілкуватись, відчути нові тенденції, методи роботи, зарядитись енергією, представити себе й отримати зворотній зв’язок, побачити важливість своєї роботи та роботи інших.



Тема VI Форуму “Практики свободи” була сфокусована на спроможностях, які треба зміцнити громадським і благодійним організаціям, щоб свобода із далекого філософського поняття стала щоденною рутиною кожного українця. Однією із ключових цитат, яку організатори Форуму обрали для інформаційного супроводу події, стала цитата Блаженнішого Любомира Гузара: “Свобода не в тому, щоби робити, що заманеться. Свобода – це лишень право творити добро. Свобода – то змога служити людям… Повна свобода цілої України має складатися з частинок такої свободи кожного з нас”. На думку організаторів, така свобода – це наміри і вчинки, які кожен обирає. Правила, яких дотримуються усвідомлено: сплатити податки, взяти участь у виборах, працювати чесно та віддано, не боятися розповісти про корупцію. Така свобода потребує самовиховання. Ця свобода не завжди зручна, проте необхідна, кажуть організатори заходу.