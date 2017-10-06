Молитовник єдності християн представили у Львові

Оживити молитовне життя, щоби усі читачі відкривали для себе радість і глибину спілкування з Богом, — така основна мета нового Молитовника, презентація якого відбулася 5 жовтня на Філософсько-богословському факультеті УКУ.

Представляючи це видання, його упорядник, священик УПЦ Андрій Дудченко, сказав, що коли працювали над ним, то розмірковували про те, який настрій створюють молитви. І прийшли до висновку, що там переважають теми покаяння, самобичування. Натомість у Новому Завіті частіше звучать позитивні мотиви радості, прощення, довіри. Також і в проповідях не часто звучить біблійне, що ми «друзі Христа», а не лише «Раби Господні». І відчуття слабкості, провини створюють негативні відчуття.

Новий молитовник має саме створювати позитивний настрій від молитви, розширити світогляд віруючого через знайомство з багатством православної молитовної традиції, зокрема, з практикою молитви Грецької Церкви.

Ще одне завдання видання — об’єднати віруючих в молитві за єдність українського православ’я. Саме з такої молитви воно і починається.

Отець Андрій звернув увагу на те, що крім затвердженого ще у XVII ст. молитовного правила, вони залучили сучасні молитви, укладені для різних сучасних потреб: за Україну і український народ, у час нашестя ворогів, за жертв Голодомору і репресій, молитви о. Олександра Меня. «Молитовник уособлює живу традицію молитви — данину і сучасність», — говорить священик.

На цей живий підхід до укладення молитовника звернув увагу також о. Василь Рудейко, викладач УКУ, працівник Літургійної комісії УГКЦ. Таким чином молитва зі сфери клерикальної стає близькою до простого віруючого. «Молитовник показує живу Церкву, яка може творити нові молитви», — зауважує о. Василь. Він також похвалив художнє оформлення книжки — адже в ньому використано 100 оригінальних ілюстрацій авторства Олексія Чекаля, а також якість перекладів псалмів на сучасну мову.

Інші учасники презентації також найбільше говорили про якість перекладу на сучасну мову молитословів. Викладач Львівської православної богословської академії УПЦ КП о. Назарій Лозинський згадав про популярність в Галичині молитов церковнослов’янською мовою. Він звернув увагу на необхідність уніфікації молитов, щоби був один текст для різних конфесій.

Його підтримав Андрій Шкраб’юк, перекладач і літургіст, який у своїй практиці зберігає частину старослов’янських термінів, які були засвоєні людьми. Він також навів приклад мелхітів, де греко-католики і православні мають єдині літургійні тексти.

Голова Всеукраїнського братства Андрія Первозванного УАПЦ Тарас Дмитрик представив братські молитовники, які вийшли за останні 30 років, де використано українську і народну версію церковнослов’янської.

Ректор Відкритого православного університету о. Георгій Коваленко закликав робити аудіо-версію Молитовника і створити його електронну версію.

Керівник Літургійного центру «Передання» єромонах Лука Михайлович назазвав презентований Молитовник дуже євангельським за духом.

Причетний до видання Молитовника Євген Аврамчук розповів про запуск міжконфесійного інтернет-магазину, який так і буде називатися — «Єдина Церква». Проект отримав благословення Предстоятелів УПЦ КП, УАПЦ і УГКЦ. «Маємо пізнати один одного через книжки кожного», — вважає видавець.

На завершення презентації о. Андрій Дудченко розповів про творчий колектив, який працював над виданням, та запросив відвідати сайт проекту "Молитовник".