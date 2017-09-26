Релігійні он-лайн курси презентували в столиці

В Києві 27 вересня у Відкритому православному університеті Святої Софії-Премудрості відбулась презентація низки он-лайн курсів на релігійну та філософську тематику. Про це повідомляє кореспондент РІСУ Дмитро Горєвой.

Ідея подібних курсів зародилась ще восени 2016 року. Ректор ВПУ о. Георгій Коваленко згадує, як вперше обговорював цю ідею з французьким істориком та богословом російського походження, професором, доктором історичних наук, одим із засновників Інституту екуменічних студій УКУ Антуантом Аржаковським. Останній вивчає східне християнство, а сам належить до російської архиєпископії Вселенського Патріархату. Французький дослідник давно виношував ідею он-лайн курсів, адже викладачі французьких шкіл потребують підвищення кваліфікації у релігійно-філософських питаннях.

Отець Георгій додає, що ВПУ створювався як просвітницький проект, а тепер до нього додалася ще й освітня функція. На думку священика, це буде значним розвитком самого університету.

Всі технічні справи підготовки курсів взяв на себе секретар ВПУ о. Богдан Огульчанський. Він, зокрема, підбирав лекторів, обговорював теми лекцій та забезпечував відеозапис. Священик зазначає, що сучасні католики потроху відходять від схоластичного методу викладання богослов’я, однак в православних цього поки що не спостерігається. Цей проект є спробою допомогти усім бажаючим отримати неформальну освіту. «Ми хотіли, щоби освіта сприймалась християнами в якості духовної потреби» – ділиться думками о. Богдан.

Проект з першого погляду виглядає як класичне навчання з лекціями та викладачами. Однак в ньому присутній і модерний компонент – інтернет інтерактивність, або, як каже ректор ВПУ, «Премудрість он-лайн».

Всього презентовано 10 курсів, кожен з яких складатиметься з трьох 20-ти хвилинних відео лекцій. Організатори планують викладати в мережу по одному курсу на тиждень. Публікуватимуться матеріали на сайті ВПУ та фейсбук-сторінці щоп’ятниці. Задум такий, щоби ці матеріали стали «курсами вихідного дня». Незабаром буде визначена освітня платформа на основі якої будуть діяти курси, а тому буде можливість отримати сертифікат, виконавши певне творче завдання або склавши тест. Усі курси розроблено у співробітництві з Інститутом екуменічних студій УКУ, а тому сертифікати видаватимуться від імені саме цього навчального закладу, хоча й буде згадка про ВПУ.

Один із запрошених лекторів – Тарас Курилець з УКУ – анонсував свій курс «Історія екуменічного руху», в якому він розвіюватиме міфи щодо екуменізму. Століття розділень вплинули на християн так, що вони, на жаль, сприймають теперішню відсутність єдності як норму. Науковець спростовує тези про екуменістів, які готують прихід антихриста, що лунають у деяких фундаменталістських колах. Пошук єдності це не ідеологія – це євангельський імператив: «Щоби усі були одно» (Ів. 17: 21).

Організатори підібрали потужну команду лекторів, багатьох з них знають не тільки в Україні, але й за кордоном. Серед інших лекторів: Андрій Баумейстер (курс про філософію Томи Аквінського), Микола Симчич (курс про філософську спадщину Києво-Могилянської академії), Михайло Черенков («Відкритий протестантизм. Європа і Україна»), Олександр Філоненко («Відкрите богослов’я»), Віталій Хромець («Вступ до релігієзнавства») та протоієрей Андрій Дудченко («Вступ до літургійного богослов’я»). Також з авторськими лекціями виступлять В’ячеслав Горшков та протоієрей Богдан Огульчанський. Перший курс вже цієї п’ятниці читатиме архимандрит Кирил (Говорун).

Світлини Відкритого православного університету