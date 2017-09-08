Центр Митрополита Шептицького у Львові урочисто відкритий і чекає ідейних людей

Центр Митрополита Андрея Шептицького у Львові, на території студентського містечка УКУ, 10 вересня розпочав роботу. П’ять поверхів Центру включають бібліотеку, офісні приміщення, виставкові та конференц-зали й усі інші простори, які від сьогодні чекають креативних, ідейних людей, які прагнуть розвиватися та втілювати важливі проекти.

Урочисте відкриття Центру відбулося за участю владик УГКЦ, жертводавців, друзів університету, духовенства , ректорату, викладачів та студентів УКУ.

В академічному корпусі університету посвятили пам’ятну дошку з прізвищами людей та назвами організації, котрі багаторічно допомагають УКУ і без чиїх пожертв не було б більшості успішних проектів УКУ. Це Джеймс та Луїза Темертеї, Адріан Сливоцький і Христина Балко Сливоцька, Люба Баць та Григорій і Павлина Баць, Вальтер та Лідія Хендрікс та багато інших.

В новому університетському храмі Святої Софії – Премудрості відбулася Архиєрейська Літургія, яку очолив Президент УКУ владика Борис (Ґудзяк)

“На цьому місці, за планами радянської влади, мала бути комуністична будівля, але справедливим було, щоб тут повстало щось у дусі Львова, але з ХХІ століття. І сьогодні – це Центр Шептицького, – зауважив владика Борис. – Велике спасибі усім, хто допомагав здійснювати мрію гуманного містечка, яке відновлює Богом дану людську гідність. Ми схиляємо голові перед жертводавцями, які стали нашою ріднею, членами комітетів, усіма людьми, які підтримують нас”.

Під час богослужіння відбулося урочисте освячення цеглинок у храмі, а опісля освячення і відкриття Центру Митрополита Андрея Шептицького за участі головного фундатора Джеймса Темертея, архітектора Центру Стефана Беніша та інших почесних гостей. Перед окропленням святою водою головних дверей центру Шептицького владика Борис зауважив, що кропило, як він тримає у руках – те саме, яким колись у 2001 році папа Іван Павло ІІ під час візиту до Львова освятив цю ділянку, де зараз розбудовується університетське містечко.

Ректор УКУ о. Богдан Прах в урочистій промові говорив про непересічність цієї події для виховання нового покоління українців.

“Не одне покоління молило Господа, щоб відродження прийшло в Україну. А найкращим відродженням є освіта і виховання. Ще патріарх Йосиф Сліпий, стукаючи кулаком по столі, просив Господа про університет. І це сталося. Тому дякую Богові та усім присутнім за допомогу, молитву та співпрацю”, – наголосив отець Богдан Прах і передав слово владиці Борису (Ґудзяку), який, з його слів, виношував у своєму серці мрію Патріарха Йосифа Сліпого про університет.

Головний фундатор УКУ Джеймс Темертей, успішний канадійський підприємець, який родом з Донецька промовив:

“Це дуже важливий момент для мене та моєї родини сьогодні. Я був тут з моєю дружиною Луїзою кілька місяців тому, і коли підходив до будівлі, то трохи боявся, що ж побачу. До того мав можливості оглядати лише фотографії. Але побачивши, то зрозумів, що це краще ніж малюнки… Це справді абсолютно дивовижна будівля з унікальними цікавими фасадами” .

Віце-президент німецького Бундестагу Йоханнсен Зінггаммер сказав: «Сьогодні, як серце університету, була посвячена бібліотека і це є справді цінний знак того, що в сучасній Європі духовні елементи є в основі. Я вірю, що Центр Андрея Шептицького буде символом, знаком і місцем, яке буде єднати науку і суспільство, Україну та Європу”.

Представник “Renovabis” архиєпископ Кох від імені усіх німецьких католиків наголосив: “Для мене було дуже важливо перебувати на святковій літургії і брати участь у освяченні будинку. Я побачив чудовий будинок, який створює прекрасні можливості для розвитку на перспективу, – зауважує архиєпископ Кох. – Європа означає далекоглядність, тому хто як не християни має будувати майбутнє. Це особливо важливо тому що чимало людей у Європі забувають про їх християнські корені і тому дуже знаково, що християни у Німеччині і Україні разом відстоюємо загальнолюдські цінності”.

Головний архітектор Центру Шептицького Стефан Беніш розповів, що дуже багато людей долучилися до цього проекту і добре пам’ятає, коли його компанію вперше запитали, чи зацікавила б її пропозиція спорудити бібліотеки для УКУ.

“Ми погодились, бо робота для університету, для студентів, для викладачів, приносить для будь-якого архітектора велике задоволення, – розповідає Стефан Беніш. – Втім, можна багато говорити про архітектуру, її філософію, але хороший університет базується на ідеї, концепції викладань, а архітектура може лише допомогти в цій справі. І для того, щоб це зрозуміти, як проектувати такий будинок, необхідно відчути, у чому саме полягає його ідея, філософське бачення і місія університету”.

Після Літургії відбулося урочисте відкриття виставки, присвяченої Митрополитові Шептицькому.

За репортажем УКУ

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