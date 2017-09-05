Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського відзначив 25-ти річний ювілей

7 вересня 2017, 13:18 | Теологія і релігійна освіта | 0 |   | Код для блогу |  | 

Вищий інститут релігійних наук святого Томи Аквінського в Києві відсвяткував 4 вересня 2017 року початок нового навчального року та чверть століття з дня свого заснування. Ініціатива отців-домініканців і підтримка тодішнього єпископа Яна Пурвінського в 1992 році дала початок навчальному закладові, який пройшов шлях від коледжу католицької теології до вищого інституту релігійних наук.  Про це повідомляє Католицький медіа-центр.

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За двадцять п’ять років діяльності вишу в його аудиторіях лекції з католицької теології прослухали сотні студентів.  

Навчальні плани, які формувалися протягом цих двадцяти п’яти років, забезпечують підготовку студентів за двома напрямками. Перший – це релігійні (духовні) науки, бакалаврат і магістеріум; другий – навчально-катехитичний вишкіл парафіяльних працівників у центрі «Дерево життя».

Перший напрямок акредитований Конгрегацією католицької освіти й афілійований при Папському університеті святого Томи Аквінського «Angelicum» у Римі. Другий же перебуває під патронатом єпископа Київсько-Житомирської дієцезії. У такий спосіб інститут водночас інтегрований в освітнє середовище Вселенської Церкви й долучається до душпастирської діяльності партикулярної Церкви.

Як йдеться у повідомленні, Інститут святого Томи – один із наукових та освітніх католицьких центрів України, тож 25-ліття з дня його заснування стало важливою подією і для академічної спільноти вишу, і для отців-домініканців, і для помісної Церкви.

У Месі з нагоди початку навчального року та ювілею взяли участь студенти й викладачі інституту та навчально-катехитичного центру, випускники різних років, брати-домініканці та члени Домініканської родини, які прибули до Києва з різних куточків України та світу, офіційні особи курії Київсько-Житомирської дієцезії, представники католицької преси.

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Урочисте богослужіння в інститутській каплиці святого Яцека очолив єпископ Віталій Кривицький. Він привітав академічну спільноту та братів-домініканців зі славною датою й відзначив значну роль інституту у справі духовного вишколу католиків в Україні.

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Директор Інституту святого Томи Аквінського отець Войцех Сурувка ОР повідомив, що з 10 вересня 2017 року Інститут святого Томи розширює свою академічну роботу в Україні заснуванням філії в Харкові. Там відкриють Домініканську школу віри, яка згодом має стати повноцінним церковним навчальним закладом.

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теги до статті:Віталій Кривицький,Войцех Сурувка,Інститут релігійних наук св. Томи Аквінського,РКЦ в Україні
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