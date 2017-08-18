Кабмін змінив порядок державного визнання дипломів про вищу духовну освіту

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами.

Зміни і доповнення внесені Постановою Кабміну від 09.08.2017 року № 595, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Оновлений Порядок передбачає подання до Міністерства освіти і науки України (МОН) додаткових документів: копію документа про повну загальну середню освіту та, за наявності, копію документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти, на основі якого здобувалася вища духовна освіта.

Зміни передбачають, що документом, що засвідчує державне визнання документа про науковий ступінь, буде не диплом, а свідоцтво. Так само свідоцтвом буде засвідчуватися державне визнання документа про вчене звання, а не атестатом, як було до цього. Форми цих документів затверджує МОН.

МОН здійснює державне визнання документа про науковий ступінь та документа про вчене звання за клопотанням з основного місця роботи особи або релігійного центру (управління), або самої особи.

Обкладинка та опис документів атестаційної справи також оформляються за формою, встановленою МОН.

При цьому з Порядку вилучено пункт про те, що відшкодування витрат на виготовлення документів про наукові ступені державного зразка та про вчені звання державного зразка здійснюється за рахунок коштів осіб, які їх отримують. Відтак, ця процедура стає безоплатною.

Нагадаємо, що процес державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання запроваджено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», ухваленому в новій редакції у 2014 році. Згідно цього закону «Богослов’я» було виділено в окрему галузь знань.

Після прийняття необхідних підзаконних актів та утворення при Міністерстві освіти і науки України відповідних комісій понад 200 осіб отримали свідоцтва МОН про державне визнання їх документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами.

Як повідомляв ІРС, за півроку роботи до Комісії МОН з державного визнання документів про вищу духовну освіту надійшло 770 справ, з них розглянуто 538 та ще 232 справи знаходяться на розгляді членами Комісії. За результатами розгляду ухвалено близько 470 рішень про державне визнання документів про вищу духовну освіту.

До Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання надійшло 79 справ щодо визнання наукових ступенів та 16 стосовно визнання вчених звань. Ухвалено позитивне рішення щодо визнання 34 дипломів про присудження наукових ступенів та 11 документів про присвоєння вчених звань.