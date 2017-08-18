До свого 25-ти річчя УКУ відкриває новітній Центр Митрополита Андрея Шептицького

З нагоди 25-річчя УКУ в Україні з 9 до 14 вересня в університеті відбуватимуться заходи, які зможуть відвідати всі охочі. Святкування розпочнеться з освячення та відкриття Центру Митрополита Андрея Шептицького. У святковій програмі також концерт в Оперному театрі, паломницький тур духовними центрами Галичини, серія лекцій та дискусій тощо. Участь у публічних заходах 11-13 вересня є безкоштовною, та бажаючим потрібно буде зареєструватися.

Навчальний рік в Українському католицькому університеті почнеться із відзначення завершення 7-літньої кампанії розвитку університету. «Наші вересневі дні святкування – це дні вдячності Богові, Церкві, усій українській громаді і неукраїнським друзям УКУ за великі благословення, які сплинули на університет за останні сім років. За цей час при систематичній підтримці десятків тисяч донорів університет подвоїв свої програми та кількість студентів, потроїв кількість будинків та зміг відіграти роль в процесах трансформації українського суспільства, зокрема, в час Революції Гідності та вищої освіти. На фасаді УКУ в Римі Патріарх Йосиф Сліпий вирішив написати, що «любов до науки собирає у розсіянні сущих». Ми такий «збір у розсіянні сущих» і будемо переживати під час святкувань. Приємно, що представники широкої мережі «Друзів УКУ» (у 20 містах світу є комітети приятелів УКУ), приїдуть на наші святкування з різних кінців України та з багатьох країн та континентів», – розповідає президент УКУ Владика Борис (Ґудзяк).

На Святковому подячному бенкеті будуть присутні: Патріарх УГКЦ Святослав (Шевчук) та члени Синоду єпископів, жертводавці, приятелі УКУ з усього світу. Почесним промовцем буде мер Вроцлава Рафал Дуткевич.

Урочистості 10 вересня розпочнуться із Архиєрейської Літургії. Опісля планується освячення та відкриття Центру Митрополита Андрея Шептицького. Присутніми на цьому заході будуть головні жертводавці цього Центру - Костянтин (Джеймс) Темертей та його дружина Луїза. До того ж, відвідувачі приміщення матимуть змогу відвідати інтерактивну виставку, яка присвячена Митрополиту Андрею Шептицькому. «Для університету спадщина Митрополита Андрея є дуже важливою і тому центральне місце зустрічі та майданчик для дискусій не лише університету, але й міста, як тепер часто кажуть hub, носитиме ім’я митрополита Андрея. Таким чином ми намагаємося зберегти пам’ять про Митрополита живою», – пояснює президент УКУ. А на вечір 10 вересня в Оперному театрі запланована Урочиста Академія «Тут воссіяє Божа благодать» - постановка відомого режисера Сергія Проскурні.

11 та 12 вересня гості зможуть відчути себе студентами університету, побувши в аудиторіях разом з викладачами. «Ми готуємо серію публічних заходів – лекцій, дискусій, майстер-класів. Запрошуємо обрати з переліку найцікавіше для себе та краще відчути університет зсередини», – каже проректор із розвитку та комунікацій УКУ Наталя Климовська.

Початок навчального року в УКУ припадає на день нового церковного року - Індикту, що 13 вересня і співпадає із святковими заходами. Важливим елементом святкування є вручення стипендій студентам різних факультетів.

«Ці святкування – це також час для глибших рефлексій. Завершуючи першу чверть століття розвитку в Україні, після стрімкої траєкторії останніх років університету важливо закріпити розпочаті ініціативи, щоб зберігати християнські начала і якість усіх програм. Осмислення нашої історії потрібне для нових викладачів і студентів, які в час святкувань матимуть нагоду краще зрозуміти пройдений шлях, наше спільне паломництво. Цей шлях був звивистим, але водночас таїнственним і сповненим див. Він показує, що в Україні можливі добрі справи і що громадянське суспільство, люди доброї волі, що уповають на Бога, навіть без особливої підтримки держави можуть зробити дуже багато», – впевнений владика Бориc. Про це інформує прес-служба УКУ.

Детальна програма заходів на сайті: https://week.ucu.edu.ua/.