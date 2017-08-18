- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
УКУ отримає доступ до однієї із найбільших міжнародних юридичних баз даних
19 серпня 2017, 08:44 | Теологія і релігійна освіта | 0 | | Код для блогу | |
База світової юридичної періодики, юридичної класики XVI—XX століття, повне зібрання «CongressionalRecord», «UnitedStatesReports» та відомих судових справ починаючи з 1700 року стануть доступними у Львові вже з вересня завдяки підтримці Національного координатора проектів ОБСЄ в Україні.
Школа права Українського католицького університету, а також представники інших правничих шкіл отримають доступ до «HeinOnline» — однієї з найбільших міжнародних юридичних баз даних.
У вересні розпочинає роботу інформаційно-ресурсний Центр імені митрополита Андрея Шептицького Українського католицького університету – гуманітарна бібліотека світового рівня і сучасний навчальний центр. Саме на його базі студенти, аспіранти та викладачі українських правничих шкіл отримають доступ до «HeinOnline».
«Традиційним недоліком, який закидають українській юридичній науці і освіті та правовій системі, є ізольованість від міжнародного академічного середовища, найкращих здобутків юридичної науки та практики. На жаль, цю ізольованість не можна подолати наявною кількістю академічних обмінів чи успішних міжнародних проектів. Але шанс на її подолання дає доступ до міжнародних баз даних правових досліджень», – зазначила Світлана Хилюк, керівник Магістерської програми з прав людини УКУ.
Користуватися «HeinOnline» зможуть не лише працівники та студенти Українського католицького університету. Усі охочі зможуть отримати безкоштовний доступ безпосередньо в Центрі імені митрополита Андрея Шептицького.
Детальніше про HeinOnline можна дізнатися за посиланням: https://home.heinonline.org/. Про це інформує прес-служба УКУ.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
УКУ отримає доступ до однієї із найбільших міжнародних юридичних баз даних | 19 серпня 2017, 08:44 | Теологія і релігійна освіта |
Глава УГКЦ про теракти в Іспанії: наша відповідь на насильство буде християнською | 19 серпня 2017, 08:35 | Міжнародні відносини |
У підземеллі львівського храму покажуть фільм про Патріарха Йосифа Сліпого | 19 серпня 2017, 08:24 | УГКЦ |
На Закарпатті вандали спалили поклінний хрест, встановлений на висоті 1500 метрів | 19 серпня 2017, 08:16 | Релігійна нетерпимість та вандалізм |
Господнє Преображення 19 серпня святкують православні, греко-католики та протестанти | 19 серпня 2017, 08:03 | Релігійні свята і традиції |
Останні коментарі
- 18 серпня 2017, 23:09
Ну так це ж напевно Церква яка не грає футбол з політиками, тому і вирішили перевірити, воно ж так від минулорічної Хресної Ходи. Та правда усі фейки було розкрито та більшість людей зрозуміли що |
- 18 серпня 2017, 23:06
Так каже ніби не підтримувала окупантів. Ця ситуація нагадує мені мультфільм "мауглі" а првозахисниця шакала, таки дуже схожа. |
- 18 серпня 2017, 22:34
Фактів і підтвердження немає, тому поки без документів - заяви, лише слова. Очікував якоїсь зміни(факти,докази) в тих статтях які публікує редація. |
- 18 серпня 2017, 22:31
Т.о., когда говорим: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение, Матфея 23:14, под словами "домы вдов" |
- 18 серпня 2017, 17:42 |
Популярні статті місяця
30 липня 2017, 10:11 | Релігія і суспільство | 16 серпня 2017, 16:48
В Україні треба прийняти закон про конкордат між Церквами та державою, - експерт
15 серпня 2017, 12:58 | Суспільство-дайджест | 18 серпня 2017, 22:31
Церковна «революція» у Новиці: парафіяни — сваряться, священик — лікується
10 серпня 2017, 11:42 | Благодійність, соціальне служіння | 14 серпня 2017, 14:16
24 липня 2017, 14:44 | Державно-конфесійні стосунки | 27 липня 2017, 09:58
Митрополит Павел у відкритому листі Президенту і прем'єру оголосив, чим сьогодні незадоволені в УПЦ (МП)
11 серпня 2017, 12:14 | #НеФормат | | 17 серпня 2017, 10:53
Побожна ботаніка: для чого в церквах освячують зілля і фрукти
Коментарі