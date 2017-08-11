У РПЦ оголосили про шкоду навчання за кордоном: там дітям змінюють свідомість

Глава відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит РПЦ Іларіон (Алфєєв), котрий свого часу вчився в Оксфорді, заявив про шкоду навчання за кордоном: звідти учні "приїжджають з іншою свідомістю і їм важко існувати в російській дійсності". А іноді і взагалі не приїжджають.

Про новий підхід до духовної освіти митрополит Іларіон розповів в ефірі програми "Церква і світ" на каналі "Росія 24", повідомляє newsru. соm.

"Двадцять років тому я повернувся з Оксфорда і загорівся ідеєю, що якомога більше число студентів наших духовних семінарій і академій потрібно відправляти на навчання за кордон. Але досвід показав, що це далеко не завжди приносить хороші плоди - деякі залишаються там і розчиняються в чужому світі, деякі приїжджають з інших свідомістю і їм важко існувати в російській дійсності. І я зрозумів, що ми повинні створити свою систему духовної освіти, яка не поступалася б найкращим західним зразкам", - заявив він.

Митрополит підкреслив, що для підвищення якості освіти можна запозичувати добре зарекомендуваний досвід інших країн, "щоб, зберігши все найкраще у нашій системи вищої освіти, запозичувати в той же час і ту методолгію, яка існує на Заході і виправдала себе".

Заступник голови думського комітету з освіти Олег Смолін заявив "Ехо Москви", що введення будь-яких обмежень на відправку дітей на навчання за кордон неефективні і будуть суперечити Конституції. Він також додав, що бачить проблему в тому, що частина політичної еліти хоче повернути де-факто православ'я як державну релігію.