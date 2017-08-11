У РПЦ оголосили про шкоду навчання за кордоном: там дітям змінюють свідомість

11 серпня 2017, 14:23 | Теологія і релігійна освіта | 0 |   | Код для блогу |  | 

Глава відділу зовнішніх церковних зв'язків митрополит РПЦ Іларіон (Алфєєв), котрий свого часу вчився в Оксфорді, заявив про шкоду навчання за кордоном: звідти учні "приїжджають з іншою свідомістю і їм важко існувати в російській дійсності". А іноді і взагалі не приїжджають.

Про новий підхід до духовної освіти митрополит Іларіон розповів в ефірі програми "Церква і світ" на каналі "Росія 24", повідомляє newsru. соm.

"Двадцять років тому я повернувся з Оксфорда і загорівся ідеєю, що якомога більше число студентів наших духовних семінарій і академій потрібно відправляти на навчання за кордон. Але досвід показав, що це далеко не завжди приносить хороші плоди - деякі залишаються там і розчиняються в чужому світі, деякі приїжджають з інших свідомістю і їм важко існувати в російській дійсності. І я зрозумів, що ми повинні створити свою систему духовної освіти, яка не поступалася б найкращим західним зразкам", - заявив він.

Митрополит підкреслив, що для підвищення якості освіти можна запозичувати добре зарекомендуваний досвід інших країн, "щоб, зберігши все найкраще у нашій системи вищої освіти, запозичувати в той же час і ту методолгію, яка існує на Заході і виправдала себе".

Заступник голови думського комітету з освіти Олег Смолін заявив "Ехо Москви", що введення будь-яких обмежень на відправку дітей на навчання за кордон неефективні і будуть суперечити Конституції. Він також додав, що бачить проблему в тому, що частина політичної еліти хоче повернути де-факто православ'я як державну релігію.

 

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теги до статті:Іларіон (Алфеєв),Церква і освіта
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 11 серпня 2017, 19:37

      Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною.

    • Ігор Мицько | 11 серпня 2017, 15:42

      Невже???

    • Тарасій | 11 серпня 2017, 14:06

      Не треба ніякої агітації зовні - просто зайти на їх сайт і зрозуміти, що це за кодло русскоміровське. Як і проти УПЦ ніхто не агітує. її МП так планово руйнує, що залишися перейменувати на РПЦвУ.

    • Тарасій | 11 серпня 2017, 14:04

      Забирати не треба, але москальський дух там не має бути. Просто очевидний фсб-ний чиряк!

    • enzian | 11 серпня 2017, 13:32

      А присутність окупантів і репресії проти невинних людей протоєрея не бентежать?

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