Стежки православного богослов’я представили в Києві

В Києві 19 травня відбулася презентація книги американського богослова українського походження Павла Гаврилюка. Автор є професором теології університету Томи Аквинського у Міннесоті. Він спеціалізується на церковній патристиці православної традиції.

Останні роки у фокусі наукових зацікавлень доктора Гаврилюка є постать Георгія Флоровського. Це відомий у вузьких колах філософ та історик богослів’я, який народився в Одесі в кінці XIX ст., під час революції 1917 р. емігрував до Європи, а з початком Другої світової війни перебрався у США. Є знаним у релігійних колах завдяки своїй відомій книжці «Пути русского богословия».

Сам Гаврилюк так характеризує свій об’єкт дослідження: «Флоровський змінив хід православної думки, він завдав імпульсу російському богослів’ю». Професор порівнює філософа з Оригеном. Обидва мали вкрай серйозне богослів’я, яке все ж таки знаходиться поза межами прийнятої норми. Георгій Флоровський створив школу «неопатристичного синтезу», тобто він вважав основною метою теперішніх богословів відповідати на сучасні питання, використовуючи філософський апарат отців Церкви.

Професор Гаврилюк розповідає не тільки про теологічні студії Флоровського, але й про його історіософські погляди. Так, він зазначає, що богослов декілька років захоплювався євразійством, але врешті решт відрікся від нього. Він навіть з сумом передбачав драматизм сучасних подій. «Після краху комунізму православ’я займе ідеологічну нішу та навіть буде користуватися державною підтримкою», – цитує філософа пан Павло.

Флоровський є також і автором концепції «західного полону православного богослів’я». Він вважав, що починаючи з XVII ст. російська релігійна думка здалася в полон Заходу. Однак професор Гаврилюк зазначає, що філософ Флоровський не стільки виступав проти Заходу, скільки проти його неосмисленого копіювання. «Проблеми західного богослів’я не те що не продумані та вирішені, вони навіть не помічені!», – роз’яснює дослідник.

Перекладав цю працю з англійської на українську київський філософ Олексій Панич. Завдяки його праці було знову звірено і виправлено багато деталей, а цитати Флоровського були подані в оригіналі, на відміну від англійського видання. Таким чином, презентована в Києві монографія є більш точною та коректною ніж оксфордське видання цієї ж книжки. Незабаром праця буде доступною у видавництві «Дух і Літера».