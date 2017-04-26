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В Україні відбулася перша габілітація докторської дисертації з богослов’я
28 квітня 2017, 15:20 | Теологія і релігійна освіта | | 0 | | Код для блогу | |
Сьогодні вперше за часів незалежності України відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю «Богослов’я» (09.00.14). На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.21 в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова Міністерства освіти і науки Роман Соловій успішно габілітував дисертацію на тему «Феномен Виникаючої церкви у контексті теологічних та еклезіологічних трансформацій у сучасному західному протестантизмі».
Як повідомив РІСУ Тарас Дятлик, у дисертації вперше у вітчизняному богослов’ї та релігієзнавстві здійснено комплексний аналіз поняття Виникаючої Церкви як альтернативного богословського дискурсу, релігійно-культурного феномену та інноваційної еклезіологічної моделі західного євангельського протестантизму в контексті постмодерну.
Роман Соловій у 1996 р. закінчив з відзнакою історичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю «історія України», в 1999 р. – аспірантуру філософського факультету ЛНУ. У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Конфесійна та культурно-просвітницька діяльність Української євангельсько-реформованої церкви у Західній Україні (1925-1939 рр.)» і у 2001 р. одержав ступінь кандидата історичних наук за спеціальністю «релігієзнавство». У 2011-2016 рр. – стажувався у Протестантському богословському університеті (м. Лювен, Бельгія). Впродовж професійної діяльності викладав предмети з історії християнства, богослов’я, філософії та релігієзнавства. Автор багатьох наукових публікацій. Сфера наукових інтересів: сучасне протестантське богослов’я, континентальна філософія релігії, християнство постмодерну.
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Останні коментарі
"Сім верст до небес- та все лісом".
Vadim Petrov: Беркут добивав людей, котрі стучалися в двері. Я це бачив і був присутній. - По-видимому - в форме беркута? Многие нашли убежище в монастыре - это факт.
А москвославна гнилота на чолі з Гундяєм не освячує зброю нашого ворога?
100% з Вами згоден. В документальному фільмі Розкол все чітко показано. Крім того, Римо-католики, Греко-католики моляться за мир. Папа Римський надає благодійну допомогу. А ця гнилота Філарет,
Мільйони обдурених! Так! Православні Українці тільки на папері віруючі, а на практиці ходять в церкву 2-3 рази на рік. Українцям фіолетово який патріархат, головне щоби освятили. До Вашого відома,