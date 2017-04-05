Понад 200 осіб отримали свідоцтва про державне визнання вищої духовної освіти, наукових ступенві та вчеихі звань

4 квітня понад 200 осіб отримали свідоцтва про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами.

Урочиста церемонія вручення відбулася у Міністерстві освіти і науки України за участю першого заступника міністра Володимира Ковтунця, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на сайт МОН.



За словами Володимира Ковтунця, державне визнання стало можливим завдяки якісній та професійній роботі вищих духовних навчальних закладів, що робить їх цілком співставними зі світськими ВНЗ. Окремо Володимир Ковтунець відзначив діяльність членів комісій з визнання документів, які змогли налагодити ефективну співпрацю та взаєморозуміння між представниками різних релігійних спільнот.

Як йдеться у повідомленні, процес державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, здійснюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та постанови Кабінету Міністрів України «Про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами» від 19 серпня 2015 р. № 652. На виконання вказаних нормативних документів МОН у 2016 р. затверджено положення про комісії з державного визнання документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання, видані вищими духовними навчальними закладами, сформовано персональний склад цих комісій, які розпочали свою роботу з вересня минулого року.



Перші в історії України свідоцтва про державне визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, були вручені 20 грудня 2016 року.



За півроку роботи до Комісії з державного визнання документів про вищу духовну освіту надійшло 770 справ, з них розглянуто 538, 232 справи знаходяться на розгляді членами Комісії. За результатами розгляду ухвалено близько 470 рішень про державне визнання документів про вищу духовну освіту.



До Комісії з державного визнання документів про наукові ступені та вчені звання надійшло 79 справ щодо визнання наукових ступенів та 16 стосовно визнання вчених звань. Ухвалено позитивне рішення щодо визнання 34 дипломів про присудження наукових ступенів та 11 документів про присвоєння вчених звань.