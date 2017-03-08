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В Україні занадто малий інтерес до релігієзнавства, – вчений з Оксфорду
10 березня 2017, 12:42 | Теологія і релігійна освіта | 0 | | Код для блогу | |
На прес-конференції у ІА «Міст-Дніпро» 9 березня професор університету Юти, постійний член центру дослідження індуїзму Оксфордського університету Раві Мохан Гупта розповів про концепцію релігієзнавства в сучасному світі.
«На сьогоднішній день світ дуже необізнаний в питаннях релігії. Люди ігнорують релігієзнавство. Але, насправді, це дуже погана тенденція, адже дослідження релігії попереджує багато проблем суспільства, вони спрямовані на його користь. Треба розуміти, що релігія як феномен торкається багатьох важливих сфер діяльності, наприклад, економічної. Знання з релігієзнавства стали основою багатьох важливих світових досягнень видатних науковців та діячів. Я говорю зараз, не про знання стосовно окремої релігії на території, а про розуміння, що таке релігія в цілому і яке місце вона займає у світовому процесі», – говорить професор Раві Гупта.
За його словами, люди повинні приділяти більше уваги релігієзнавству як науці, адже це беззаперечно призведе в подальшому до налагоджування зв’язків між країнами.
«Світ глобалізується, і, ми навіть не помічаємо, як культура однієї країни починає впливати на культурні традиції іншої. Необхідно досліджувати світові релігійні процеси задля того, аби вилучити з цього максимальну користь для себе та держави», - додає науковець.
Зазначимо, сьогодні о 14:00 на кафедрі філософії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара відбудеться зустріч Раві Гупта зі студентами та викладачами з метою обміном досвіду з релігієзнавства.
Подібна зустріч вже успішно пройшли в КНУ ім. Тараса Шевченка. Про це повідомляє Дніпроград.
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