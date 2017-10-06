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У Львові відбудеться фестиваль давнього церковного співу
11 жовтня 2017, 13:40 | Сакральне мистецтво | 0 | | Код для блогу | |
У Льовові 13-15 жовтня відбудеться фестиваль давнього церковного співу «Під Покровом».
Головна мета заходу - донести до широкого загалу Церкви багату літургійно-музичну традицію давньої української богослужбової культури. Його організатори - літургійний центр «Передання» (м. Львів).
Події фестивалю проходитимуть у окремих храмах і монастирях Львова, Львівській Музичній Академії ім. М. В. Лисенка, у Національному музеї ім. Андрея Шептицького.
Програма фестивалю передбачає відкриті лекції, святкову програму Богослужінь, концерти, майстер-класи з давнього церковного співу.
До участі запрошено 20 хорових колективів з різних міст України.
Осінній фестиваль «Під Покровом» стане одним із завершальних ланок у низці цьогорічних заходів, пов’язаних з проведенням чотирьох Літургійно-Музичних Практикумів для реґентів і церковних співців, огранізованих літургійним центром «Передання».
Програма:
13.10.17 (П’ятниця)
12.00 – Храм монастиря Покрову Пресвятої Богородиці, сестер студійського уставу (вул. Вічева, 2)
Відкриття фестивалю. Паракліс до Пресвятої Богородиці.
15.00 – Львівська Національна Музична Академія імені М. В. Лисенка (вул. Остапа Нижанківського, 5)
Вітальне слово організаторів - єрм. Лука Михайлович, керівник Літургійного центру “ПЕРЕДАННЯ”.
Відкрита лекція на тему: «Давній церковний спів: генеза і практика» – проф. Юрій Ясіновський (м. Львів). Майстер-клас з давнього церковного співу – від співачки Наталі Половинки (м. Львів)
Концерт за участі хорів-учасників
18.00 – Катедральний собор св. Юра (площа Святого Юра, 5)
Зустріч чудотворної ікони Пресвятої Богородиці, названої Львівською.Вітальне слово митрополита Ігора Возняка до учасників фестивалю.
Велика Вечірня з Литією. Богослуження за участі владики Ігора Возняка, митрополита Львівського, УГКЦ. Молитовний супровід хорів-учасників фестивалю. Вечірній концерт першого дня. Вечеря-почастунок для учасників фестивалю та запрошених гостей.
14.10.17 (Субота)
11.00 – Храм Покрову Пресвятої Богородиці отців-селезіян (вул. Личаківська, 175)
Архиєрейська Божественна Літургія у служінні владики Гліба Лончини, апостольського екзарха для українців у Великій Британії. – співає хор “Клірос”
14.00 – Національний музей у Львові ім. митр. А. Шептицького (проспект Свободи, 20). Майстер-клас «Традиція церковного співу – минуле і сучасність” – від Літургійного центру «ПЕРЕДАННЯ»
18.00 – храм Преображення ГНІХ (вул. Краківська, 21)
Вечірній концерт другого дня (співають хори-учасники фестивалю). Спільний почастунок для учасників та запрошених гостей у підземеллі храму Преображення
15.10.17 (Неділя)
Божественні Літургії хорів-учасників фестивалю у храмах Львова (кожен хоровий колектив співатиме в окремому храмі).
10:00 – Храм Благовіщення (вул. Пасічна, 84) – співає хор «Клірос» та хори-учасники
11:30 – Концерт
14:00. Екскурсія містом для гостей фестивалю.
18.00 –Храм Архистратига Михаїла, ченців студійського уставу (вул. Винниченка, 22)
Вечірній концерт третього дня (співають хори-учасники фестивалю).
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