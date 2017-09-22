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Виставку унікальних хрестів презентували в Києві
23 вересня 2017, 09:29 | Сакральне мистецтво | 0 | | Код для блогу | |
У Національному заповіднику «Софія Київська» 21 вересня відкрили виставку "Християнська спадщина нашої землі", в рамках якої зібрано понад 1100 старовинних хрестів із 20 областей України. Про це РІСУ повідомив Дмитро Горєвой.
Це національні артефакти: натільні і нагрудні хрести, православні, католицькі і греко-католицькі вироби, розмаїття культової пластики з різних регіонів нашої країни.
Виставковий проект у Софії Київській демонструє регіональні особливості хрестів, а також спільну духовну основу України: від Криму до Волині, від Карпат до Донбасу.
Унікальні експонати привезли з єдиного в Україні і Східній Європі Музею Хреста (Дніпровська область). Музей Хреста створено на базі особистих колекцій відомого дніпровського історика, археолога і дослідника старовини Віктора Векленка. Сьогодні в музеї зберігається близько 3 тисяч зразків головного символу християнства, найстарішим з яких – понад 1500 років.
Виставка триватиме з 22 вересня по 22 жовтня 2017 року за підтримки програми міського голови м. Дніпро Бориса Філатова «Культурна столиця».
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