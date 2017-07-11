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Унікальні ікони, які хотіли вивезти з України, експонують на виставці
15 липня 2017, 14:44 | Сакральне мистецтво | 0 | | Код для блогу | |
Відкриття виставки ікон XVIII - початку XX ст «Образ священний» відбулося 12 липня в мистецькому залі центру дозвілля відділу культури Вараської міської ради, Волинської області. Особливість виставки полягає у тому, що 70 ікон, які представлені до огляду відвідувачів, були вилучені на кордоні Службою Безпеки України при спробі нелегального вивезення їх за кордон. Згодом їх передали в архів Волинського краєзнавчого музею як історичне надбання національної культури України.
Представлені екземпляри репрезентують іконописну традицію Нового часу. Характерною їх ознакою ікон є святковість, яка досягалася використанням яскравих фарб, сусального золота, багатої орнаментики, різнокольорових емалей: ікони «Богородиця Всіх скорботних радість», «Святий Пантелеймон», «Богородиця Знамення». У цей період іконописці захоплювались декоративними архітектурними і пейзажними мотивами та тонким мініатюрним письмом: ікони «Різдво Богородиці», «Дванадесяті свята».
У групі Богородичних ікон представлені традиційні зображення Богородиці Одигітрії: «Казанська ікона Богородиці», «Арапетська ікона Богородиці» та Богородиці Замилування: «Володимирська ікона Богородиці», «Федорівська ікона Богородиці», а також символічні образи - «Богородиця Всіх скорботних радість», «Віднайдення всіх загиблих», «Несподівана радість», «Живоносне джерело».
Особливу символіку Святого письма несуть образи «Триіпостасне Божество», «Старозавітна Трійця», «Цар царем», «Предста Цариця».
Ікони демонструють художнє і стилістичне багатство іконопису, розмаїття тем, сюжетів і різноманітність їх втілення, високу професійну майстерність малярів і урочисту виразність їхньої образної мови.
Як інформує пре-служба Вараської міськради, виставка діятиме до 29 вересня. Охочі зможуть оглянути її щоденно від понеділка до п’ятниці з 12:00 до 18:00.
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Останні коментарі
Думок, може, й багато, а от кричущі факти співпраці "УПЦ МП" з агресором та його колаборантами приховати не вдасться.
Виявилось, що ця інформація не є правдивою. Сруктури "лднр" вели мову про це, але на цей момент громади УГКЦ ані в "днр" ані в "лнр" статути не переєстрували.
А що робити з громадами УГКЦ в Донецьку і Луганську, які переєстрували статути у відповідних "міністерствах" "днр" і "лнр"?
Архієпископ конфліктуючої конфесії та один, не відомо чи заангажований, працівник Національного інституту. Але ж можна знайти ще безліч таких самих експертів, що співатимуть зовсім іншу пісню. Хіба
І що?