Унікальні ікони, які хотіли вивезти з України, експонують на виставці

15 липня 2017, 14:44 | Сакральне мистецтво | 0 |   | Код для блогу |  | 

Відкриття виставки ікон XVIII - початку XX ст «Образ священний» відбулося 12 липня в мистецькому залі центру дозвілля відділу культури Вараської міської ради, Волинської області. Особливість виставки полягає у тому, що 70 ікон, які представлені до огляду відвідувачів, були вилучені на кордоні Службою Безпеки України при спробі нелегального вивезення їх за кордон. Згодом їх передали в архів Волинського краєзнавчого музею як історичне надбання національної культури України.

Представлені екземпляри репрезентують іконописну традицію Нового часу. Характерною їх ознакою ікон є святковість, яка досягалася використанням яскравих фарб, сусального золота, багатої орнаментики, різнокольорових емалей: ікони «Богородиця Всіх скорботних радість», «Святий Пантелеймон», «Богородиця Знамення». У цей період іконописці захоплювались декоративними архітектурними і пейзажними мотивами та тонким мініатюрним письмом: ікони «Різдво Богородиці», «Дванадесяті свята». 

У групі Богородичних ікон представлені традиційні  зображення Богородиці Одигітрії: «Казанська ікона Богородиці», «Арапетська ікона Богородиці» та Богородиці Замилування: «Володимирська ікона Богородиці», «Федорівська ікона Богородиці», а також символічні образи - «Богородиця Всіх скорботних радість»,  «Віднайдення всіх загиблих», «Несподівана радість», «Живоносне джерело».

 Особливу символіку Святого письма несуть образи «Триіпостасне Божество», «Старозавітна Трійця», «Цар царем», «Предста Цариця». 

Ікони демонструють художнє і стилістичне багатство іконопису, розмаїття тем, сюжетів і різноманітність їх втілення, високу професійну майстерність малярів і урочисту виразність їхньої образної мови.

Як інформує пре-служба Вараської міськради, виставка діятиме до 29 вересня. Охочі зможуть оглянути її щоденно від понеділка до п’ятниці з 12:00 до 18:00.

 

Система Orphus
теги до статті:виставка "Образ священний"
Рейтинг
0
0

Останні новини

Останні коментарі

  • enzian | 15 липня 2017, 14:07

    Думок, може, й багато, а от кричущі факти співпраці "УПЦ МП" з агресором та його колаборантами приховати не вдасться.

  • Fr. Valerii | 15 липня 2017, 10:29

    Виявилось, що ця інформація не є правдивою. Сруктури "лднр" вели мову про це, але на цей момент громади УГКЦ ані в "днр" ані в "лнр" статути не переєстрували.

  • Fr. Valerii | 14 липня 2017, 23:20

    А що робити з громадами УГКЦ в Донецьку і Луганську, які переєстрували статути у відповідних "міністерствах" "днр" і "лнр"?

  • Оленка | 14 липня 2017, 20:53

    Архієпископ конфліктуючої конфесії та один, не відомо чи заангажований, працівник Національного інституту. Але ж можна знайти ще безліч таких самих експертів, що співатимуть зовсім іншу пісню. Хіба

  • Ігор Мицько | 13 липня 2017, 20:37

    І що?

Популярні статті місяця