Унікальні ікони, які хотіли вивезти з України, експонують на виставці

Відкриття виставки ікон XVIII - початку XX ст «Образ священний» відбулося 12 липня в мистецькому залі центру дозвілля відділу культури Вараської міської ради, Волинської області. Особливість виставки полягає у тому, що 70 ікон, які представлені до огляду відвідувачів, були вилучені на кордоні Службою Безпеки України при спробі нелегального вивезення їх за кордон. Згодом їх передали в архів Волинського краєзнавчого музею як історичне надбання національної культури України.

Представлені екземпляри репрезентують іконописну традицію Нового часу. Характерною їх ознакою ікон є святковість, яка досягалася використанням яскравих фарб, сусального золота, багатої орнаментики, різнокольорових емалей: ікони «Богородиця Всіх скорботних радість», «Святий Пантелеймон», «Богородиця Знамення». У цей період іконописці захоплювались декоративними архітектурними і пейзажними мотивами та тонким мініатюрним письмом: ікони «Різдво Богородиці», «Дванадесяті свята».

У групі Богородичних ікон представлені традиційні зображення Богородиці Одигітрії: «Казанська ікона Богородиці», «Арапетська ікона Богородиці» та Богородиці Замилування: «Володимирська ікона Богородиці», «Федорівська ікона Богородиці», а також символічні образи - «Богородиця Всіх скорботних радість», «Віднайдення всіх загиблих», «Несподівана радість», «Живоносне джерело».

Особливу символіку Святого письма несуть образи «Триіпостасне Божество», «Старозавітна Трійця», «Цар царем», «Предста Цариця».

Ікони демонструють художнє і стилістичне багатство іконопису, розмаїття тем, сюжетів і різноманітність їх втілення, високу професійну майстерність малярів і урочисту виразність їхньої образної мови.

Як інформує пре-служба Вараської міськради, виставка діятиме до 29 вересня. Охочі зможуть оглянути її щоденно від понеділка до п’ятниці з 12:00 до 18:00.