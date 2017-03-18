У Кропивницькому відкриють виставку святих в українських костюмах

19 березня 2017, 09:39 | Сакральне мистецтво | 0 |   | Код для блогу |  | 

17 березня о 16.15 у Кропивницькому, в галереї "Єлисаветград", відкриється виставка художника Олександра Охапкіна. Він пише ікони, на яких зображує Богоматір, Ісуса і святих в українських костюмах. Каже, ці ікони - домашні. Так називають неканонічні картини, що зображують святих, повідомляє "Релігія в Україні" з посиланням на Fotoinform.net.

Картини художника виставлялися на багатьох виставках в Україні та за кордоном - в Римі, Парижі, місті Ільвешайм (Німеччина). Його твори зберігаються в фондах Спілки художників України, приватних колекціях Німеччини, Франції, США, Канади, Польщі, Італії та інших країн. Написані ним ікони прикрашають церкви України і церкву святого Володимира в Парижі.

Олександр Ігорович Охапкін народився в 1962 році на Житомирщині. Закінчив в 1982 році Дніпропетровське художнє училище, в 1990 році - Київський художній інститут (майстерня В.Шаталіна).

 

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  • Николай Григорьев | 10 березня 2017, 22:19

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